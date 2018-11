Nächstes Marvel-Aus: Netflix beendet auch "Daredevil"

© Patrick Harbron/Netflix

Schlechte Zeiten für Superhelden: Nach "Iron Fist" und "Luke Cage" hat Netflix angekündigt, auch "Daredevil" nicht fortsetzen zu wollen. Die dritte Staffel ist damit die letzte - und das einst große Line-up an Marvel-Serien von Netflix schrumpft damit weiter.



Netflix sorgt bei Marvel-Fans für die nächste Enttäuschung: Wie jetzt bekannt wurde, macht der Streamingdienst Schluss mit "Marvel's Daredevil". Die Superhelden-Serie war seit 2015 bei Netflix zu sehen, seit Oktober ist die dritte Staffel verfügbar. "Wir sind unglaublich stolz auf die letzte und finale Staffel und auch wenn es schmerzhaft für die Fans ist, halten wir es für das Beste, dieses Kapitel auf dem Höhepunkt zu beenden", wird Netflix vom US-Branchendienst "Deadline" zitiert.

"Daredevil" ist damit bereits die dritte Marvel-Serie, die Netflix innerhalb kurzer Zeit beendet. Zuvor war schon "Iron Fist" und "Luke Cage" der Stecker gezogen worden. Nachdem "The Defenders" von Beginn an nur als Miniserie angelegt war, verbleiben mit "Jessica Jones" und "The Punisher" nun noch zwei Marvel-Produktionen im Angebot des Streamingdienstes. Beide Serien sollen im nächsten Jahr mit neuen Folgen zurückkehren - unklar ist jedoch, ob es darüber hinaus weitergehen wird.

Über die Hintergründe für das "Daredevil"-Aus kann indes nur spekuliert werden. Gut möglich, dass die Absetzungen auch im Zusammenhang mit den Plänen von Disney stehen. Der Konzern, zu dem Marvel gehört, will im nächsten Jahr unter dem Namen Disney+ einen eigenen Streamingdienst an den Start bringen. Die entsprechenden Ankündigungen hatten zuletzt für ein merklich abgekühltes Verhältnis zwischen Disney und Netflix gesorgt.

Fans von "Daredevil" versucht Netflix derweil damit zu beruhigen, dass die Figur in kommenden Marvel-Projekten weiterleben werde. Dass "Daredevil" bei Disney+ mit einer vierten Staffel zu sehen sein wird, gilt laut "Deadline" jedoch als unwahrscheinlich.

