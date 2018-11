Neue Aufgaben für Springer-Vorstände Bayer und Caspar

© Axel Springer SE

Axel Springer organisiert die Aufgaben im Vorstandsressort News Media neu. Stephanie Caspar übernimmt einige Aufgaben von Jan Bayer, der sich dadurch verstärkt um den Ausbau des wachsenden Geschäfts in den USA kümmern soll.



30.11.2018 - 11:44 Uhr von Timo Niemeier 30.11.2018 - 11:44 Uhr

Zum 1. Januar wird es eine neue Aufgabenverteilung im Vorstand von Axel Springer geben, das hat der Medienkonzern nun mitgeteilt. So übernimmt Stephanie Caspar, schon bislang im Vorstand verantwortlich für Technologie und Daten, von ihrem Kollegen Jan Bayer die gesamte Verantwortung für die nationalen Medienmarken von Springer. Dazu kommen die Bereiche Vermarktung, Vertrieb und Druckereien. Zu ihrem Bereich gehört künftig auch das Preisvergleichs-Portal idealo.de.

Dieser Schritt soll es Jan Bayer ermöglichen, sich auf das wachsende US-Geschäft zu konzentrieren. Der Bereich News Media International soll auch künftig wachsen, etwa durch weitere Investitionen und markenübergreifende Kooperationen. Bayer hatte das internationale Mediengeschäft von Springer 2017 zusätzlich zu den deutschen Medienmarken übernommen. Es umfasst unter anderem die US-Aktivitäten wie "Business Insider", eMarketer und Group Nine Media. Weiter in seinem Verantwortungsbereich liegen zudem die Geschäfte in Osteuropa, der Schweiz, Frankreich und Spanien sowie das Joint Venture mit "Politico" und das Digital-Angebot Upday.

Die Meldung zur neuen Aufgabenverteilung im Vorstand kommt nur einen Tag nachdem es auf AG/SE-Ebene zu Veränderungen gekommen war. Verlegerin Friede Springer hat ihre Machtposition beim Verlag gestärkt und die alleinige Kontrolle über die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik, Hauptgesellschafter der SE, übernommen. Die Springer-Enkel Axel Sven und Ariane scheiden aus der Gesellschaft aus und halten künftig direkt 7,36 Prozent und 2,36 Prozent am börsennotierten Unternehmen.

