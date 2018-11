RTL-Dschungel startet 2019 etwas früher als zuletzt

© MG RTL D / Arya Shirazi

Im Januar schickt RTL wieder mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten in den australischen Busch, los geht’s mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2019 etwas früher als in diesem Jahr. Auch bei den Kandidaten gibt es Neuigkeiten.



30.11.2018 - 12:50 Uhr von Timo Niemeier 30.11.2018 - 12:50 Uhr

RTL wird die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Freitag, den 11. Januar um 21:15 Uhr, starten. Die Münchner Boulevardzeitung "tz" berichtet über diesen Plan des Senders, auch dem Medienmagazin DWDL.de liegen entsprechende Informationen vor. Zwei Wochen lang sind dann wieder Promis im Dschungelcamp zu sehen, müssen Prüfungen und, vielleicht noch schlimmer, hämische Kommentare von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich über sich ergehen lassen. Das Finale steigt dann am Samstag, den 26. Januar. In diesem Jahr startete die Show erst am 19. Januar und reichte dadurch bis in den Februar.

Über die Kandidaten seiner Dschungelshow schweigt RTL wie immer eisern, via "Bild" sind aber schon die ein oder anderen Namen durchgesickert. So ziehen unter anderem "Eis am Stiel"-Star Sybille Rauch, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Domenico De Cicco und dessen Ex-Freundin und TV-Sternchen Evelyn Burdecki ins Camp. Burdecki war auch schon Teilnehmerin bei "Promi Big Brother". Weitere Dschungelcamper sind laut "Bild" Reality-TV-Teilnehmer Bastian Yotta, Schauspielerin Doreen Dietl, Ex-Verkehrsminister Günther Krause sowie Schauspieler und Synchronsprecher Tommi Piper. Letzterer war die deutsche Stimme von "Alf".

Daniela Büchner soll nach dem überraschenden Tod ihres Mannes Jens doch nicht ins Dschungelcamp ziehen. Sie hatte Gerüchten zufolge schon unterschrieben, Jens selbst nahm 2017 an der Show teil. Für Daniela Bücher soll Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis nach Australien fliegen.

