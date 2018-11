Drehstart für ZDFneo-Koproduktion "Mallorca Files"

© ZDFneo/FEEDME

Die im Sommer angekündigte Koproduktion von ZDFneo und BBC, "The Mallorca Files", befindet sich inzwischen in der Produktion. Die Dreharbeiten haben auf Mallorca begonnen, auch die Hauptdarsteller sind bekannt.



30.11.2018 - 15:08 Uhr von Timo Niemeier 30.11.2018 - 15:08 Uhr

Unter dem Titel "The Mallorca Files" arbeiten ZDFneo und die BBC seit dem Sommer an einer neuen Serie (DWDL.de berichtete). Nun haben auf der spanischen Insel die Dreharbeiten für die zehn Folgen begonnen. Inzwischen steht auch fest, wer die Hauptrollen in der Krimiserie übernehmen wird. So mimt Julian Looman den deutschen Kommissar Max Winter, Elen Rhys spielt in der Serie die britische Ermittlerin Miranda Blake.

Winter und Blake sind als ungleiches Ermittlerduo angelegt - davon gibt es inzwischen ja einige. Sie arbeiten auf Mallorca unter ihrer spanischen Chefin Inez (Maria Fernandez) und sind für die Kriminal- und Mordfälle ihrer Landsleute zuständig - diese überlasst ihnen Inez nur zu gerne. Irgendwann mögen sich die beiden Ermittler, die charakterlich und kulturell grundverschieden sind, sogar.

Die Koproduktion von ZDFneo und der BBC wird von Cosmopolitan Pictures/Clerkenwell Films realisiert. Entwickelt wurde die Serie von Dan Sefton. Die verantwortlichen Redakteure auf ZDF-Seite sind Wolfgang Feindt und Annika Schmidt, ZDFneo-Koordinatorin ist Carina Bernd. Wann es die "The Mallorca Files" tatsächlich ins Programm schafft, ist derzeit noch unklar.

