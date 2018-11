"Bad Banks" großer Abräumer beim Akademie-Fernsehpreis

© ZDF/Sammy Hart

Die ZDF-Serie "Bad Banks" ist der große Sieger des Akademie-Fernsehpreises, gleich sechs Mal wurde die Produktion ausgezeichnet. Auch "Babylon Berlin" war mit fünf Preisen sehr erfolgreich unterwegs. Wer sich sonst noch freuen kann...



30.11.2018 - 22:00 Uhr von Timo Niemeier 30.11.2018 - 22:00 Uhr

Am Freitagabend ist zum sechsten Mal der Fernsehpreis der Deutsche Akademie für Fernsehen verliehen worden. Anders als beim Deutschen Fernsehpreis entscheidet dabei keine Jury über die Sieger, sondern die Mitglieder der Fernsehakademie. 22 Auszeichnungen hat man in diesem Jahr vergeben - und zwei Formate stachen dabei ganz besonders stark heraus. Mit "Bad Banks" kam der Abräumer des Abends von den Öffentlich-Rechtlichen, gleich sechs Preise heimste die Produktion ein.

Vor allem in den Schauspieler-Kategorien wusste "Bad Banks" zu überzeugen, von vier möglichen Preisen gingen hier drei an die Serie. Barry Atsma (Hauptrolle männlich), Albrecht Schuch (Nebenrolle männlich) sowie Désirée Nosbusch (Nebenrolle weiblich) konnten sich über einen Preis freuen. Als beste weibliche Hauptdarstellerin wurde Petra Schmidt-Schaller für ihre Rolle im ARD-Film "Eine gute Mutter" ausgezeichnet. "Bad Banks" gewann darüber hinaus die Preise in den Kategorien Casting, Produktion und Redaktion/Producing.

Ein weiterer Abräumer des Abends war die Sky/ARD-Serie "Babylon Berlin", die es auf fünf Preise brachte. Ausgezeichnet wurden das Kostümbild, das Maskenbild, die Musik, die Stunts sowie die beste Leistung im Bereich VFX/Animation. Eine Überraschung gab es in der Kategorie Szenenbild, hier gab es nämlich gleich zwei Gewinner. Neben Albrecht Konrad ("Gladbeck") gewann auch Udo Kramer ("Dark"). Für die Bildgestaltung der Netflix-Serie erhielt zudem Nikolaus Summerer einen Preis.

Für die beste Fernsehunterhaltung wurden unterdessen Maren Kroymann und das Team der btf für die ARD-Produktion "Kroymann" ausgezeichnet. Nominiert waren hier unter anderem noch Ralph Caspers & Shary Reeves für ihre Sendung "Wissen macht Ah!" und das Team der ZDF-"Anstalt".

Im Folgenden nun alle Nominierten und Preisträger (fett markiert)

Bildgestaltung:

Nikolaus Summerer | Dark

Philipp Peschlow | Eine gute Mutter

Philipp Timme | Ich war eine glückliche Frau

Casting:

Anja Dihrberg | Bad Banks

Simone Bär & Beatrice Kruger & Patrick Dreikauss | Gladbeck

An Dorthe Braker | Tatort – Freies Land

Dokumentarfilm:

Katja Fedulova & Calle Overweg | Drei Engel für Russland – Glaube, Hoffnung, Liebe

Judith Keil & Antje Kruska | Inschallah – Zwischen den Kulturen

Till Schauder | Reggae Boyz

Drehbuch:

Holger Karsten Schmidt & Drehbuchbearbeitung Kilian Riedhof | Gladbeck

Katrin Bühlig & Daniel Nocke | Meine fremde Freundin

Dorothee Schön | Kästner und der kleine Dienstag

Fernseh-Journalismus:

Hajo Seppelt | Geheimsache Doping – Das Olympiakomplott

Stephan Lamby & Egmont R. Koch | Bimbes – Die schwarzen Kassen des Helmut Kohl

Kirsten Esch | Faszien – Geheimnisvolle Welt unter der Haut

Fernsehunterhaltung:

Maren Kroymann & Philipp Käßbohrer & Matthias Murmann | Kroyman

Ralph Caspers & Shary Reeves | Wissen mach Ah!

Claus von Wagner & Max Uthoff & Lisa Eckhart &

Ulan und Bator & Jürgen Grässlin & Till Reiners & Dietrich Krauß |Die Anstalt – Folge "Waffen"

Filmschnitt:

Hansjörg Weißbrich & Anja Pohl | Hissa Hilal – Eine Stimme hinter dem Schleier

Janina Gerkens | Die Freibadclique

Stefan Kraushaar | Ich war eine glückliche Frau

Kostümbild:

Frauke Firl | Brüder

Monika Hinz | Weissensee Staffel 4

Pierre-Yves Gayraud | Babylon Berlin

Maskenbild:

Monika Münnich & Christina Wagner | Dark

Astrid Mariaschk | Gladbeck

Heiko Schmidt & Kerstin Gaecklein & Roman Braunhofer (Special Effects Maske) | Babylon Berlin

Musik:

Tom Tykwer & Johnny Klimek | Babylon Berlin

Ben Frost | Dark

The Notwist | Das Verschwinden

Produktion:

Regina Ziegler | Gladbeck

Lisa Blumenberg | Bad Banks

Nils Dünker | Ein Kind wird gesucht

Redaktion/Producing:

Caroline von Senden & Alexandra Staib & Andreas Schreitmüller & Uta Cappel | Bad Banks

Marc Müller-Kaldenberg & Matthias Adler & Carolin Haasis & Sascha Schwingel & Annette Strelow | Gladbeck

Christoph Pellander & Christine Strobl & Greta Gilles | Eine gute Mutter

Regie:

Kilian Riedhof | Gladbeck

Hans-Christian Schmid | Das Verschwinde n

n Nicole Weegmann | Das Leben danach

Schauspieler – Hauptrolle:

Barry Atsma | Bad Banks

Edin Hasanovic | Brüder

Edgar Selge | So auf Erden

Schauspieler – Nebenrolle:

Marc Limpach | Bad Banks

Albrecht Schuch | Bad Banks

Theo Trebs | Die Freibadclique

Schauspielerin – Hauptrolle:

Jella Haase | Das Leben danach

Petra Schmidt-Schaller | Eine gute Mutter

Nadja Uhl | Ich werde nicht schweigen

Schauspielerin – Nebenrolle:

Désirée Nosbusch | Bad Banks

Heike Makatsch | Fremde Tochter

Karoline Eichhorn | Dark

Stunt:

Christoph Domanski | You are wanted 2/1: "File not Found"

Dani Stein | Babylon Berlin

Thomas Bloem & Christian Salzwedel & Konstantin Fünck & Lutz Schleisner | Tatort – Alles was sie sagen

Szenenbild:

Albrecht Konrad | Gladbeck

Udo Kramer | Dark

Tilman Lasch | Zuckersand

Tongestaltung:

Patrick Veigel (Ton) & Florian Beck (Mischung) | Das Verschwinden

Jörg Kidrowski (Ton) & Stefan Korte (Mischung) & Kai Tebbel (Sounddesign) | Gladbeck

Jürgen Göpfert (Ton) & Martin Grube (Mischung) | Weissensee Staffel 4

VFX/Animation:

Sven Pannicke | Dark

Robert Pinnow | Babylon Berlin

Igor Majdandzic | Bad Banks

