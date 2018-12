Einstige "Formel-Eins"-Moderatorin Steffi Tücking ist tot

© obs/SWR

Die langjährige SWR 3-Moderatorin Steffi Tücking ist überraschend im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Nationale Bekanntheit erlangte sie in den 80ern als Moderatorin der ARD-Musiksendung "Formel Eins".



01.12.2018 - 17:49 Uhr

In der vergangenen Nacht ist die bekannte Moderatorin Stefanie Tücking überraschend verstorben. Sie wurde nur 56 Jahre alt. 30 Jahre lang gehörte sie zu den bekanntesten Moderatorinnen des Radiosenders SWR 3 und präsentierte über die Jahre hinweg dort die unterschiedlichsten Sendungen von der Morningshow bis zur "Popnacht" sowie zuletzt den "SWR3 Club am Abend", sie stand zudem bei zahlreichen Festivals als Moderatorin auf der Bühne.

Nationale Bekanntheit erlangte sie bereits in den 80ern vor allem als Moderatorin der ARD-Kultsendung "Formel Eins", für die sie 1987 im Alter von 24 Jahren bereits mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde. Anfang der 1980er Jahre wirkte sie in TV-Produktionen wie "Monaco Franze" und "Tatort" in kleineren Rollen mit. In den 1990er Jahren moderierte sie im WDR Fernsehen "Hier und Heute" und später im SWR Fernsehen unter anderem die Sendung "startklar - das automagazin".

SWR3-Programmchef Thomas Jung: "Das Team ist zutiefst schockiert. SWR3 verliert nicht nur eine hervorragende Radiofrau, die Kolleginnen und Kollegen trauern auch um eine warmherzige Freundin. Generationen von Menschen hat Steffi Tücking für Musik begeistert. Radio war ihre Leidenschaft, Rockmusik ihre Liebe. Sie gehörte zu den größten Radiopersönlichkeiten Deutschlands und wir sind alle fassungslos über ihren plötzlichen Tod."

