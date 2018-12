RTLplus wärmt an Silvester alte "Supertalent"-Folgen auf

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Der Spartensender RTLplus weicht an Silvester von seinem üblichen Programmschema ab und wiederholt neben dem "Supertalent" auch die "Schlagerparty" mit Inka Bause. Bei Vox geht's derweil um "100 Songs, die die Welt bewegten".



03.12.2018 - 16:13 Uhr von Alexander Krei 03.12.2018 - 16:13 Uhr

Kurz vor dem Jahreswechsel wird RTLplus noch einmal "Das Supertalent" aufwärmen. Der Privatsender, der sich vorwiegend an eine ältere Zielgruppe richtet, wird an Silvester fünf Folgen der aktuellen "Supertalent"-Staffel wiederholen. Los geht es bereits zur Mittagszeit um um 12:25 Uhr - insgesamt zeigt RTLplus die Castingshow mit Dieter Bohlen, Sylvie Meis und Bruce Darnell fast zehn Stunden am Stück.

Eingebettet ist der Wiederholungsreigen von der "Schlagernacht der Stars", die RTLplus sowohl morgens um 8:25 Uhr als auch am Abend um 22:05 Uhr noch einmal ausstrahlen wird. Ihre Premiere feiert die von Inka Bause präsentierte Musikshow allerdings schon in dieser Woche: Am Mittwoch um 20:15 Uhr gibt es die fast vierstündige Aufzeichnung zu sehen. Darin treten zahlreiche Schlagergrößen wie Maite Kelly, Vicky Leandros und Semino Rossi auf (DWDL.de berichtete).

Durch die Sonderprogrammierung weicht RTLplus an Silvester von seinem üblichen Programmschema ab, das tagsüber fast durchgehend aus Gerichtsshow-Wiederholungen besteht. Auch das neue Jahr beginnt mit einer abweichenden Programmierung: Am 1. Januar gibt es ab 12:50 Uhr zahlreiche Folgen von "Im Namen des Gesetzes" zu sehen. Bis tief in die Nacht hinein wiederholt der Sender diverse Folgen der Anwaltsserie.

Auch Vox setzt an Silvester übrigens auf einen monothematischen Programmablauf: Bereits ab 6:15 Uhr morgens zeigt der Sender zahlreiche Folgen der Musik-Doku "100 Songs, die die Welt bewegten". Zwischen diverse Wiederholungen sollen auch mehrere neue Folgen einstreut werden. Gesendet wird bis ins Morgengrauen des neuen Jahres.

