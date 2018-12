Branchen-Event: Termin für Screenforce Days 2019 steht

© Screenforce Days

Nachdem sich das Konzept der "Screenforce Days" als zentrales Screening-Event der TV-Vermarkter angereichert um weitere Vorträge bewährt hat, wird es auch 2019 eine Neuauflage geben. Nun steht der konkrete Termin Ende Juni fest.



05.12.2018

Die Fernseh- und Mediabranche darf sich schonmal den 26. und 27. Juni 2019 im Kalender anstreichen - dann findet im kommenden Jahr die 3. Auflage der Screenforce Days statt. Wie in diesem Jahr werden auch dann zehn Vermarkter das zentrale Gattungs-Event der Branche nutzen, um in Screenings den potentiellen Werbekunden ihre Programmpläne für das kommende Jahr vorzustellen. Am Konzept soll sich grundsätzlich nichts ändern: Es bleibt bei einem Mix aus aufwändig inszenierten Screenings, einigen Keynotes und Vorträgen und dazwischen Zeit zum Networking.

Nun steht das kommende Jahr bei den großen Sendergruppen bekanntlich auch im Zeichen der neuen VoD-Angebote TV Now und 7TV (das noch immer nach einem neuen Namen sucht). Diese neuen Plattformen sollen daher auch einen breiten Raum einnehmen, wie es in der Ankündigung der neuen Screenforce Days heißt, ebenso allgemein die Multichannel-Strategien und crossmedialen Vermarktungsangebote. In abgespeckter, eintägiger Form wird es zudem am 23. Mai in Wien und 6. Juni in Zürich ebenfalls wieder einen Screenforce Day geben.

In diesem Jahr wurden über 2.100 Teilnehmer an den Screenforce Days gezählt, in der Nachbefragung hatte das Event von 90 Prozent die Note "sehr gut" oder "gut" erhalten. An den Screenforce Days nehmen die Vermarkter SevenOne Media, IP Deutschland, El Cartel Media, AS&S, Discovery, Sport1Media, Visoon Video Impact, Sky Media, Disney Media Sales & Partnerships und Servus TV teil. Nicht dabei sind das ZDF Werbefernsehen sowie Tele 5.

