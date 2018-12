Sport1 startet Casting-Prozess für neuen eSports-Sender

© Sport1

Am 24. Januar 2019 startet Sport1 bekanntlich einen eigenen Sender für eSports. Dass es dafür neue Moderatoren und Kommentatoren braucht, liegt auf der Hand. Diese sollen nun durch ein Casting gefunden werden.



Anfang kommenden Jahres macht Sport1 bekanntlich seinen Sender Sport1 US dicht und startet stattdessen mit eSports1 einen eigenen Sender für den wachsenden eSports-Bereich. Am 24. Januar wird der Pay-TV-Sender an den Start gehen. Dafür benötigt man allerdings noch neue Mitarbeiter, die man nun über einen Casting-Aufruf zu finden hofft.

So können sich Kommentatoren über die Plattform commentaro bewerben, wer sich als Moderator vor der Kamera beweisen will, kann ein Bewerbungsvideo direkt auf sport1.de hochladen. Diese Bewerbungsphase läuft bis zum 11. Januar, danach erhalten die von Sport1 ausgewählten Bewerber eine Einladung zu einem Vor-Ort-Casting nach Ismaning, wo sie ihre Fähigkeiten nochmal live unter Beweis stellen müssen. Danach wird dann entschieden, wer künftig dem On-Air-Team von eSports1 angehören wird.

Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von Sport1: "Auf eSports1 werden wir als erster TV-Sender für eSports im deutschsprachigen Raum rund um die Uhr über die Sportart berichten und auch neue Formate einführen. Bei der Umsetzung dieses einzigartigen Projekts wollen wir talentierten Moderatoren und Kommentatoren die Chance geben, Teil des On-Air-Teams unserer Redaktion zu werden. Zusammen mit unseren Experten und Influencern können sie eSports1 von Beginn an mitgestalten, die Erfolgsgeschichte von eSports weiterschreiben – und mit ihrer Leidenschaft und Kompetenz noch mehr Menschen an den hochspannenden eSports-Kosmos heranführen und dafür begeistern."

