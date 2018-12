BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner im Amt bestätigt

© BR / Markus Konvalin

Der BR-Rundfunkrat hat der Vertragsverlängerung von Hörfunkdirektor Martin Wagner zugestimmt. Dieser bleibt damit bis zum Eintritt in den Ruhestand im Amt. Auch der Vertrag mit dem Juristischen Direktor Albrecht Hesse wurde verlängert.



Martin Wagner bleibt Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks. Der BR-Rundfunkrat hat am Donnerstags Wagners Wiederberufung zugestimmt. Der neue Vertrag des gebürtigen Würzburgers beginnt am 1. Mai 2019 und endet am 30. Juni 2020 - zu diesem Zeitpunkt wird er in den Ruhestand gehen. In seiner Funktion soll Wagner auch weiterhin maßgeblich am trimedialen Umbau des Bayerischen Rundfunks mitarbeiten, erklärte der Rundfunkrat.

Wagner ist seit 2014 als Hörfunkdirektor tätig und hat seither einige tiefgreifende Veränderungen vorgenommen, darunter die sogenannte "Wellenstrategie Hörfunk", zu der neben der Weiterentwicklung von Bayern 1 und Bayern 3 auf die Gründung der Hörfunkwelle BR Heimat zählt. Daneben fallen auch die Programme Bayern 2, BR Klassik, Puls sowie die BR-Klangkörper zu seinem Verantwortungsbereich.

In seiner jüngsten Sitzung hat der BR-Rundfunkrat darüber hinaus auch Albrecht Hesse als Juristischen Direktor im Amt bestätigt. Auch er wird bis zum Eintritt in den Ruhestand im Amt bleiben, sein neuer Vertrag läuft dementsprechend bis zum 28. Februar 2022.

