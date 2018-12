Nitro erinnert mit "Formel Eins" an Stefanie Tücking

© MG RTL D / Markus Nass

Eine Woche nach dem plötzlichen Tod der beliebten Moderatorin Stefanie Tücking ändert Nitro sein Programm und zeigt am Samstag eine Folge von "Formel Eins - Die 2000er". Darin war Tücking vor zwei Jahren als Gast aufgetreten.



07.12.2018 - 10:40 Uhr von Alexander Krei 07.12.2018 - 10:40 Uhr

Eine Woche nach dem überraschenden Tod von Stefanie Tücking wird Nitro noch einmal an die frühere "Formel Eins"-Moderatorin erinnern. Der Sender hat angekündigt, am Samstag um 16:45 Uhr eine Folge der Show-Reihe "Formel Eins - Die 2000er" ins Programm zu nehmen, in der Tücking bei Peter Illmann zu Gast war. Nitro hatte die Sendung erstmals vor knapp zwei Jahren ausgestrahlt.

Tücking war in der vergangenen Wochen in der Nacht zum Samstag im Alter von nur 56 Jahren gestorben (DWDL.de berichtete). Eine Obduktion hat nach Angaben ihres Heimatsenders SWR3 ergeben, dass die Moderatorin an einer Lungenemoblie starb. Über 30 Jahre hinweg präsentierte bei SWR3 verschiedene Sendungen - von der Morningshow bis zur "Popnacht" sowie zuletzt den "SWR3 Club am Abend".

"SWR3 verliert nicht nur eine hervorragende Radiofrau, die Kolleginnen und Kollegen trauern auch um eine warmherzige Freundin", sagte SWR3-Programmchef Thomas Jung vor wenigen Tagen. "Generationen von Menschen hat Steffi Tücking für Musik begeistert. Radio war ihre Leidenschaft, Rockmusik ihre Liebe. Sie gehörte zu den größten Radiopersönlichkeiten Deutschlands und wir sind alle fassungslos über ihren plötzlichen Tod."

