SWR plant neue wöchentliche Talkshow für 2019

Die Journalistin und Autorin Gaby Hauptmann soll ab dem nächsten Jahr mit einem Talk im SWR Fernsehen auf Sendung gehen. Geplant ist eine Ausstrahlung am Samstagabend, wo über Jahre hinweg Frank Elstners "Menschen der Woche" zu sehen war.



08.12.2018 - 10:45 Uhr von Alexander Krei 08.12.2018 - 10:45 Uhr

Das SWR Fernsehen plant eine neue Talkshow am Samstagabend. Mehr als drei Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Folge von Frank Elstners Talk "Menschen der Woche" will der Sender ab dem kommenden Jahr eine wöchentliche Sendung mit der Journalistin Gaby Hauptmann starten. Diese soll voraussichtlich ab dem 27. April jeweils samstags um 22:15 Uhr laufen. Der Arbeitstitel lautet "Talk am See mit Gaby Hauptmann".

Besprochen werden soll, was den Südwesten in der Woche bewegt hat, heißt es. Das Spektrum reicht nach Angaben des SWR von gesellschaftlich relevanten Themen bis hin zum Neuesten vom Boulevard. Eingeladen werden sollen sowohl Prominente als auch normale Menschen, die etwas Besonderes erlebt oder geleistet haben. Aufgezeichnet wird die Talkshow in der ehemaligen Stiftskirche St. Johann in Konstanz.

Gaby Hauptmann lebt als freie Journalistin und Autorin in Allensbach am Bodensee, ihre Bücher wurden mittlerweile über zehn Millionen Mal verkauft und sind in 35 Ländern erschienen. 1987 war sie Chefredakteurin des "seefunk radio bodensee", bevor sie zu Radiosendern des damaligen Südwestfunks wechslte und gleichzeitig auch beim Fernsehen arbeitete. Hauptmann moderierte eine Literatursendung und schuf Porträts und Dokumentationen.

"Mit ihrer neuen Talkshow und ihrem Talent bereichert Gaby Hauptmann unser Programm um ein Format, das von den Menschen des Südwestens und ihren Geschichten lebt", sagt SWR-Programmdirektor Christoph Hauser. "Frau Hauptmann bringt alles mit, was wir uns für diese Sendung wünschen: Kompetenz und Schlagfertigkeit, Humor und Empathie, aber vor allem echtes Interesse an ihren Gästen."

