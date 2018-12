Vox: "Outlander" meldet sich nach über einem Jahr zurück

© MG RTL D / © 2018 Starz Entertainment, LLC

Anfang 2019 geht "Outlander" bei Vox in die vierte Staffel. Der Sender zeigt die Highland-Saga mit Caitriona Balfe und Sam Heughan in den Hauptrollen erneut am Mittwochabend in Doppelfolgen. Zuletzt lief die Serie Ende vergangenen Jahres.



10.12.2018 - 10:37 Uhr von Alexander Krei 10.12.2018 - 10:37 Uhr

Seit fast einem Jahr müssen Fans der US-Serie "Outlander" bei Vox bereits auf die vierte Staffel warten, doch jetzt hat der Sender einen Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen gefunden. Ab dem 9. Januar kehrt die Serie auf dem Sendeplatz am Mittwochabend um 20:15 Uhr zurück. Vox wird wöchentlich zwei Folgen am Stück zeigen und damit so verfahren wie schon in den vergangenen Jahren.

In der vierten Staffel geht es erneut um die Liebesgeschichte zwischen Claire Fraser (Caitriona Balfe) und Jamie Fraser (Sam Heughan). Nach den Abenteuern in Schottland, Paris und Jamaika müssen sich die zeitreisende Ärztin und der Highlander nun im kolonialisierten Amerika des 18. Jahrhunderts zurechtfinden. Die dreizehn Folgen der Serie beruhen dabei auf Diana Gabaldons Bestseller "Der Ruf der Trommel".

Ein überragender Erfolg war "Outlander" zuletzt nicht, doch mit im Schnitt mehr als sechs Prozent Marktanteil konnte die dritte Staffel im vorigen Jahr bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest solide Quoten erzielen.



