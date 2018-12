Begleit-Show: Frauke Ludowig talkt über den "Bachelor"

© MG RTL D

RTL stellt seiner Rosenshow "Der Bachelor" künftig bei TV Now eine begleitende Talkshow zur Seite. Immer im Anschluss an die RTL-Sendung plaudert Frauke Ludowig dann mit aktuellen und ehemaligen "Bachelor"-Kandidatinnen.



10.12.2018 - 11:15 Uhr von Uwe Mantel 10.12.2018 - 11:15 Uhr

"Der Bachelor - Jetzt reden die Frauen" - unter diesem Titel geht während der kommenden "Bachelor"-Staffel, die am 2. Januar startet, immer im Anschluss an die RTL-Sendung Frauke Ludowig beim Streaming-Angebot TV Now auf Sendung, um sich mit Kandidatinnen der aktuellen wie auch vorhergehenden "Bachelor"-Staffel auszutauschen.

Ludowig und ihre Gäste plaudern dann beispielsweise über besonders diskussionswürdige Szenen aus der aktuellen Folge, über den "Bachelor" Andrej Mangold und die Favoritinnen der laufenden Staffel. Die Begleitsendung ist ein weiterer Versuch von RTL, mehr Zuschauer für sein Streaming-Angebot zu gewinnen, für das im kommenden Jahr auch weitere exklusive Inhalte produziert werden - wie etwa die Realityshow "Temptation Island" oder die Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder".

