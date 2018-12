MDR blickt im Januar auf 25 Jahre "Brisant" zurück

© MDR

1994 ging das Boulevardmagazin "Brisant" erstmals auf Sendung, im kommenden Jahr steht also der 25. Geburtstag an. Zum Jubiläum blickt der MDR Anfang Januar noch einmal auf das letzte Vierteljahrhundert zurück. Künftig soll "Brisant" eine "multimediale Marke" werden.



10.12.2018 - 14:07 Uhr von Timo Niemeier 10.12.2018 - 14:07 Uhr

Der MDR hat eine Spezialausgabe von "Brisant" angekündigt. Am 4. Januar zeigt der Sender um 18:10 Uhr einen Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre des Magazins, am 3. Januar 1994 ging das Format erstmals auf Sendung. Geplant ist ein bunter Mix der vergangenen 25 Jahre, inklusive Pleiten, Pech und Pannen. Einen Tag vor der Sondersendung im MDR zeigt auch Das Erste eine Jubiläums-Ausgabe von "Brisant" und wird sich selbst in einem Beitrag feiern.

Redaktionsleiterin Annette Mugrauer will "Brisant" zudem künftig zu einer "multimedialen Marke" weiterentwickeln. "News meets Glam" wird das neue Motto der Sendung. MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi sagt: "’Brisant’ ist zu einem Markenzeichen der ARD geworden. Die Redaktion ist hervorragend aufgestellt, um kluge und innovative Ideen zu nutzen und weiter zu entwickeln. Das Infotainment-Format ist als Marke in der digitalen Welt angekommen."

