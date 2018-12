Neue "Schwiegertochter gesucht"-Staffel fällt kürzer aus

© MG RTL D

Im Januar schickt RTL nach einer vergleichsweise langen Pause die neue Staffel von "Schwiegertochter gesucht" auf Sendung. Anders als zuletzt wird der neue Durchlauf nicht zehn, sondern nur acht Folgen umfassen. Auch bei Vox kehren im Januar einige Vorabend-Formate zurück.



10.12.2018 - 16:41 Uhr von Timo Niemeier 10.12.2018 - 16:41 Uhr

In diesem Jahr hat "Schwiegertochter gesucht" komplett pausiert, die letzte Staffel lief zwischen Oktober und Dezember 2017. Dafür verliert RTL 2019 keine Zeit: Die neueste, mittlerweile zwölfte Staffel der Kuppelshow geht am 6. Januar auf Sendung. Die Folgen sind dann wie gehabt immer sonntags ab 19:05 Uhr zu sehen. RTL hat bei Warner Bros. International Television Production allerdings nur acht Folgen bestellt, die letzten beiden Durchläufe hatte jeweils zehn Folgen.

"Schwiegertochter gesucht" ist trotz eines Rückgangs nach wie vor ein verlässlicher Quotenbringer: Die letzte Staffel kam im Schnitt auf 3,26 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag in der werberelevante Zielgruppe bei 14,3 Prozent. Die Vorstellungs-Sendung der neuesten Kandidaten sahen sich im Sommer 2,25 Millionen Menschen an, das reichte damals für 16,3 Prozent Marktanteil.

Und auch Vox hat am Montag die Rückkehr einiger Vorabend-Formate angekündigt. So kehrt "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" am Samstag, den 5. Januar, mit insgesamt sechs neuen Folgen zurück ins Programm. Diese laufen immer um 19:10 Uhr. Einen Tag später, am 6. Januar, melden sich auch "Biete Rostlaube, suche Traumauto" und "Hot oder Schrott - Die Allestester" um 18:15 und 19:15 Uhr mit neuen Ausgaben zurück. Wie viele Folgen genau Vox hier zeigen wird, steht derzeit aber noch nicht fest.

Teilen