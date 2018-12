RTLplus-Rückblick mit Amado, Karrenbauer und Bahro

© MG RTL D

RTL feiert demnächst seinen 35. Geburtstag, zum Jubiläum wird es eine große Rückblicksshow geben, allerdings beim kleinen Schwestersender RTLplus. Dort blickt man noch einmal auf die kultigsten Formate zurück und begrüßt ehemalige und aktuelle RTL-Gesichter.



18.12.2018 - 16:05 Uhr von Timo Niemeier 18.12.2018 - 16:05 Uhr

Bereits im Sommer hat die Mediengruppe RTL angekündigt, dass sich RTLplus Anfang des kommenden Jahres in einer Show dem RTL-Geburtstag widmen wird. Der Sender ging am 2. Januar 1984 on Air, damals noch unter dem Namen RTLplus. Die große Jubiläums-Show "35 Jahre RTLplus – Der große Kultabend" gibt es mit etwas Verspätung zum eigentlichen Geburtstag am 1. Februar zur besten Sendezeit zu sehen. Moderiert wird die Show, so viel war bereits bekannt, von Angela Finger Erben und Wolfram Kons. Nun hat RTLplus weitere Details zur geplanten Show verraten.

Zu Gast in der Liveshow sind viele Gesichter, die RTL über Jahre und Jahrzehnte begleitet haben und das teilweise auch heute noch tun. So sind unter anderem Ulla Kock am Brink, Marijke Amado, Wolfgang Bahro, Katy Karrenbauer, Ulrike von der Groeben, Frauke Ludowig, Katja Burkard, Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Joey Heindle und Olivia Jones angekündigt. Gemeinsam will man zurückblicken und die "unvergessensten TV-Momente" zeigen.

Sprechen will man unter anderem über "RTL Samstag Nacht", "Tutti Frutti", "Eine Chance für die Liebe" und die "Mini-Playback-Show". Außerdem blickt man auch noch einmal auf die laut RTL emotionalste aller "Traumhochzeiten" mit Linda de Mol. "Von emotional bis tragisch, von spannend bis witzig ist alles dabei", bewirbt RTLplus die Show. "Lustig waren zum Beispiel die legendären ersten Fernsehauftritte von Atze Schröder und Oliver Pocher in Bärbel Schäfers Nachmittags-Talkshow."

Teilen