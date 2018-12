Zukunft gesichert: Netflix bestellt neue "Sabrina"-Folgen

© Netflix

Fans der Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina" bekommen ein ganz spezielles Weihnachtsgeschenk: Der SVoD-Anbieter hat insgesamt 16 neue Folgen bestellt. Die Zukunft der Serie ist damit wohl bis mindestens 2020 gesichert.



19.12.2018 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier

Wie immer gibt Netflix nicht bekannt, welche Serien wie oft gesehen werden. Im Netflix-Jahresrückblick der meist-gesehenen Serien 2018 tauchte aber auch "Chilling Adventures of Sabrina" auf. Nun untermauert der SVoD-Dienst seinen Glauben in die Produktion: Netflix hat die Serie um insgesamt 16 Folgen verlängert. Diese sollen in zwei Teilen ausgestrahlt werden, genaue Termine gibt es derzeit aber noch keine.

Die Zukunft von "Chilling Adventures of Sabrina" ist damit aber voraussichtlich bis 2020 gesichert. Im April 2019 wird Netflix erst einmal zehn weitere Folgen online stellen, diese bezeichnet man als Part zwei der ersten Staffel. Erst vor wenigen Tagen ging ein "Sabrina"-Weihnachtsspecial online. Die Produktion der 16 neuen Folgen soll im Laufe des kommenden Jahres beginnen.

"Praise Satan! Ich bin meinen Partnern bei Warner Brothers, Netflix, Berlanti Television und Archie Produktion dankbar, dass sie die dunkle Version der berühmtesten Teenie-Hexe unterstützen", sagt Serienschöpfer Robert Aguirre-Sacasa. "Ich freue mich auf weitere Abenteuer mit unserem tollen Cast und der unglaublichen Crew, angeführt von Kiernan Shipka."

