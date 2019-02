"Good Fight": Fox rückt näher an US-Ausstrahlung heran

© 2017 CBS Interactive, Inc. All Rights Reserved

Der Bezahlsender Fox wird die dritte Staffel von "The Good Fight" ab Ende April exklusiv im deutschen Fernsehen zeigen. Damit rückt man etwas näher an die Erstausstrahlung in den USA bei CBS heran.



06.02.2019 - 10:48 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2019 - 10:48 Uhr

"The Good Fight" kehrt am 14. März zurück bei CBS - und auch die deutschen Fans der Serie müssen nicht lange warten, um die neuen Folgen der dritten Staffel zu sehen. Fox will diese ab dem 24. April immer mittwochs ab 21 Uhr ausstrahlen. Wie gehabt können die Zuschauer dann wählen zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchronfassung.

Fox rückt damit etwas näher an die US-Ausstrahlung bei CBS heran, künftig liegt nur noch etwas mehr als ein Monat zwischen Erstausstrahlung und Deutschlandpremiere. Bei der zweiten Staffel waren es zuletzt noch zwei Monate, bei der ersten Staffel mussten die Fans der Serie mehrere Monate auf die Ausstrahlung in Deutschland warten. In der dritten Staffel von "The Good Fight" steht das Team vor dem Problem, dass in einer "post-faktischen" Welt nicht immer der Anwalt mit den schlüssigsten Beweisen einen Prozess gewinnt, sondern derjenige, der aus Halbwahrheiten und Lügen die beste Geschichte strickt. Doch das will keiner von ihnen akzeptieren. Maia Rindell (Rose Leslie) gelingt es, mit Roland Blum (Michael Sheen) einen neuen Kollegen zu gewinnen. Dessen Erfolgsbilanz ist ebenso beeindruckend wie seine charakterlichen Abgründe tief sind. Diese verbirgt er gekonnt hinter seinem charismatischen Auftreten. Darüber hinaus gilt es auch, private Hürden zu meistern: So versucht Lucca Quinn (Cush Jumbo), die Balance zwischen ihrem Baby und einer neuen Liebe zu finden. Erstmals ab Staffel drei mit dabei ist Hollywood-Star Michael Sheen ("Frost/Nixon") als skrupelloser Anwalt. Produziert wird das Spin-off der Anwaltsserie "Good Wife" von Robert und Michelle King.

Teilen