RTL und TV Now zeigen "Temptation Island" ab März

© MG RTL D

Noch im Februar endet die aktuelle "Bachelor"-Staffel, aber auch danach setzt man bei RTL auf das Thema Kuppeln. Gemeinsam mit TV Now startet man "Temptation Island" - Singles versuchen auf einer einsamen Insel, mit vergebenen Personen anzubandeln.



07.02.2019 - 08:30 Uhr von Timo Niemeier 07.02.2019 - 08:30 Uhr

Mit "Temptation Island - Versuchung im Paradies" startet bald ein neues Reality-Format, das die Mediengruppe RTL bereits bei den Screenforce Days im vergangenen Jahr angekündigt hatte. Die Sendung war ursprünglich als großes Zugpferd für TV Now angedacht - lange wird der Dienst die acht Folgen aber nicht exklusiv haben. Ab dem 6. März ist "Temptation Island" nämlich auch bei RTL zu sehen. Los geht’s zum Start um 20:15 Uhr und auf dem Sendeplatz von "Der Bachelor" .

Nach der Premiere wechselt die Realityshow aber den Sendeplatz und wird bei RTL immer sonntags ab 22:15 Uhr gezeigt. Zum Start am Mittwochabend werde alle Ausgaben auf einen Schlag bei TV Now im Premium-Bereich verfügbar gemacht. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany.

Ganz neu ist das Format übrigens nicht: Schon 2001 war "Versuchung im Paradies" bei RTL zu sehen, damals moderiert von Oliver Geissen. Die Neuauflage wird nun präsentiert von Angela Finger-Erben, die am Lagerfeuer mit den Kandidaten den aktuellen Beziehungsstatus der Paare checken soll. Finger-Erben war zuletzt verstärkt für die Sendergruppe im Einsatz, so präsentierte sie unter anderem den Dschungel-Nachklapp "Die Stunde danach" sowie die Jubiläumsshow "35 Jahre RTLplus".

Bei "Temptation Island – Versuchung im Paradies" testen vier junge Paare ihre Liebe zueinander, indem sie zwei Wochen im Paradies verbringen – allerdings getrennt voneinander, in zwei verschiedenen Luxusvillen. Die eigentlich vergebenen Männer sind umgeben von Singledamen, im Frauenressort warten männliche Junggesellen, die nichts zu verlieren haben. Die Verführer/innen kämpfen mit allen Mitteln um die Aufmerksamkeit der Vergebenen. Wie beim "Bachelor" gehen die Kandidaten gemeinsam auf Dates, um sich so besser kennenzulernen.

In regelmäßigen Abständen sehen alle Vergebenen per Video am Lagerfeuer, was ihre jeweiligen Partner bei den Dates mit den Singles erleben. Nach zwei Wochen steht das Wiedersehen der Paare an und die Frage: War der Partner treu? Welche Singles bei "Temptation Island" mitmachen werden, ist noch nicht bekannt. RTL hat aber bereits angekündigt, dass auch ein paar bekannte Gesichter aus Formaten wie "Love Island", "Der Bachelor" und "Take Me Out" an der Sendung teilnehmen. Auch ein Mr. Germany nimmt am Format teil.

Teilen