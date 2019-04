Aus ORF eins wird ORF 1, mehr Geld für Privatsender

© ORF

Nach einigen inhaltlichen Neuerungen kommt ORF 1 nun auch in einer neuen Optik daher - inklusive einem überarbeiteten Logo. Außerdem: Die Regierung will den Privatrundfunk-Fonds aufstocken, der ORF-Stiftungsratschef legt Armin Wolf eine Auszeit nahe und Sky startet seine größte Marketingkampagne.



30.04.2019 - 12:15 Uhr von Timo Niemeier 30.04.2019 - 12:15 Uhr

© ORF

Seit 2011 wurde die eins im Namen vonausgeschrieben, damit ist nun Schluss. Seit dem 26. April heißt der Sender offiziell- und damit so wie vor 2011. Die Änderung des Namens ist Teil desdes Senders. Nachdem es zuletzt schon neue Inhalte gab, verändert sich nun also auch das Erscheinungsbild. Im Mittelpunkt steht eine. Ziel sei es gewesen, den Look des Senders dem Programmangebot anzupassen. Der neue Claim des Senders lautet "" Beauftragt wurden mit der neuen optischen Ausrichtung die Agenturen. ORF-1-Channelmanagerin: "Wir bieten ein unverwechselbares Programmangebot, sind mutig und innovativ, und wir bauen den Sender Schritt für Schritt um. Was liegt also näher, als nach diesen Schritten im Inneren auch ein Zeichen nach außen zu setzen. Mit der neuen Channel Identity geben wir ein buntes, starkes Lebenszeichen. ORF 1 ist ein moderner und verlässlicher Vollkanal, der uns durch unser Leben begleitet und sich ständig weiterentwickelt. Ich freue mich, die neue 1 zu hissen."

© Chobe / photocase.com

Derzeit werden die Privatsender mitaus demgefördert, diese Summe soll nun auf. Das hat die schwarz-blaue Regierung angekündigt. Man wolle damit dem Umstand Rechnung tragen, dass es immer mehr regionale und bundesweite Sender gebe. Außerdem habe es seit 2013 keine Erhöhung des Fonds gegeben. Der(VÖP) begrüßte den Schritt der Regierung als "". Geschäftsführerinsagt: "Diese Maßnahme leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung und Absicherung des privaten Rundfunks in Österreich. Österreichs Privatsender stehen aufgrund derwie YouTube oder Facebook immer stärker unter Druck. Und auch in Österreich nimmt die Zahl der Anbieter und damit der Konkurrenzdruck laufend zu. Eine Erhöhung der Fördermittel ist hier die richtige Antwort."

© ORF/Thomas Ramstorfer

Das ""-Interview vonmit demschlägt weiter hohe Wellen. Wolf fragte Vilimsky in der Sendung nach einem rassistischen Cartoon der steirischen FPÖ-Jugend und verglich es mit der früheren Darstellung von Juden im "Stürmer". Der Politiker erklärte daraufhin noch in der Sendung, dieser Vergleich müsse "" haben. Folgen gab es nun tatsächlich viele: Etliche Medien sind auf den Fall aufmerksam geworden und haben den Politiker für den Versuch, einen Journalisten einzuschüchtern, kritisiert. Derforderte in einer Pressemitteilungund auch die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) kritisierte den FPÖ-Politiker und erklärte, Kanzler Kurz müsse den, der früher mal FPÖ-Chef war, sieht das offenbar anders und hat Wolf nahegelegt, eineinzulegen. Der lehnte das umgehend ab.wies die Forderungen der FPÖ nach einer Absetzung Wolfs zurück. Wrabetz sagte: "Die Entscheidungen in diesem Unternehmen treffe ich. Vilimsky ist nicht Generaldirektor, und ich lasse mir von einem Parteigeschäftsführer nicht zurufen, wer bei uns die 'ZiB' moderiert."

© Sky

Anfang März hat Sky seinexklusiv in Österreich auf den Markt gebracht, das Angebot wird bald Sky Ticket ersetzen. Um das neue Produkt zu bewerben, startetnun die. Der Fokus der Kampagne, die bis Anfang Juli läuft, liegt bei. Aber auch imwird geworben. Ab dem 1. Mai ist außerdem daszwei Wochen lang in Sky-X-Optik gebrandet. Für die Kreation und Umsetzung ist die Hamburger Werbeagenturverantwortlich. Die Mediaplanung wurde vonübernommen. "Jede Zielgruppe wird individuell mit für die jeweilige Zielgruppe relevanten Kernbotschaften angesprochen und das in unterschiedlichen Mediengattungen zu unterschiedlichen Zeiten. Trotz dieser Individualisierung gehen wir natürlich auch in die Breite und starten dabei die größte Kampagne, die es jemals in Österreich bei Sky gegeben hat", sagt Sky-Österreich-Marketing-Director

© RTL

Österreich in Zahlen

Der derzeitige Erfolg der-Streifen in Deutschland beiist auch in Österreich nicht unentdeckt geblieben.hat nun angekündigt, ab dem 1. Juni insgesamtausstrahlen zu wollen. Jeden Samstag zeigt man zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr einen Film, los geht’s mit "" aus dem Jahr 1962. Im weiteren Verlauf werden die Filme immer neuer, am 2. November zeigt ServusTV "".

© ServusTV / GEPApictures © ServusTV / GEPApictures hat am Wochenende mit Tennis-Übertragungen glänzende Quoten eingefahren. Das Match zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal sahen sich am Samstag im Schnitt 155.000 Menschen an, der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen wurden sogar noch bessere 15,8 Prozent gemessen. Noch besser lief es am Sonntag, als Thiem im Finale der Barcelona Open gegen den Russen Daniil Medwedew antrat. Die Partie kam auf 243.000 Zuschauer, hier wurden 16,3 Prozent insgesamt und 16,7 Prozent in der Zielgruppe gemessen.

© Puls 4 © Puls 4 hat derweil am Sonntag mit einer langen Wahl-Sendung solide Quoten eingefahren. In 15 Kurzduellen traten die Spitzenkandidaten der österreichischen Parteien zur EU-Wahl gegeneinander an. Der erfolgreichste Block, in dem mehrere Duelle liefen, hatte im Schnitt 140.000 Zuschauer. Die Marktanteile in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen lagen dennoch den ganze Abend über hinweg im einstelligen Bereich. In der Spitze waren für die Duelle 6,9 Prozent drin. Beim Sender ist man dennoch sehr zufrieden und verweist auf den weitesten Seherkreis, der bei 519.000 Zuschauer lag. So viele Menschen haben mindestens eine Minute lang die Wahlsendung verfolgt.

© ATV

Zitat der Woche

Ordentlich, aber mit Luft nach oben, ist zuletzt auch "" beigestartet. Die erste Ausgabe erreichte in der vergangenen Woche 118.000 Zuschauer, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 4,5 Prozent. Sehr gut lief es für ATV am Samstag mit der "", die es zur besten Sendezeit auf 8,1 Prozent Marktanteil brachte.erzielten zuletzt ebenfalls starke 10,4 und 10,7 Prozent.

"Norbert Steger muss weg!"

Produzent David Schalko über den ORF-Stiftungsratsvorsitzenden nach dessen Aussagen über Armin Wolf (derStandard.at)

Teilen