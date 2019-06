RTL zeigt "Let's Dance"-Special gegen "Masked Singer"

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Wer auch nach dem Finale von "Let's Dance" noch immer nicht genug vom Tanzen hat, kann sich Ende Juni die "Profi-Challenge" ansehen, die RTL jetzt angekündigt hat. Die Show läuft donnerstags - gegen den Auftakt von "The Masked Singer".



04.06.2019 - 10:20 Uhr von Alexander Krei 04.06.2019 - 10:20 Uhr

In der kommenden Woche steigt das Finale von "Let's Dance", doch nicht mal zwei Wochen später wird die Tanzshow überraschend auf den Bildschirm zurückkehren. RTL hat jetzt nämlich für Donnerstag, den 27. Juni um 20:15 Uhr ein Special unter dem Titel "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" angekündigt. Darin bekommen mehrere Profitänzer die Gelegenheit, ihr sportliches und kreatives Können zu zeigen. Der ungewöhnliche Sendeplatz ist nicht zufällig gewählt:

Mit der Show will RTL dem Auftakt von "The Masked Singer" bei ProSieben das Leben schwer machen, die an diesem Abend startet - daran dürfte sich ablesen lassen, wie ernst RTL das Format nimmt, das man nur selbst allzu gern gezeigt hätte.

In dem Special ist den Tänzern erlaubt, was gefällt - ob alleine, als Paartanz oder im Ensemble. Die Profis verantworten die künstlerische Leitung ihrer eigenen Performance und müssen sich anschließend den kritischen Stimmen der Jury stellen, die wie gewohnt aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González besteht. Am Ende hat allerdings nicht die Jury das letzte Wort, sondern das rund 900 Personen umfassende Studio-Publikum.

Mit dabei sind unter anderem Erich Klann und Oana Nechiti, Robert Beitsch, Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, Regina und Sergiu Luca sowie Katja Kalugina. Die Moderation des "Let's Dance"-Specials übernehmen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Aus Quotensicht ist es verständlich, dass RTL seine beliebte Tanzshow in die Verlängerung schicken will, schließlich ist die aktuelle Staffel die erfolgreichste seit Jahren. Im Schnitt verzeichnete "Let's Dance" in den zurückliegenden Wochen mehr als 19 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, insgesamt lockte das Format mehr als 4,1 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Reichweite damit um über 600.000 Zuschauer an.

