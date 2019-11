RTL lässt Jauch gegen "Tatort" und "Traumschiff" ran

© TVNow/Frank Hempel

Mit dem "Tatort" und dem "Traumschiff" schicken ARD und ZDF am 2. Weihnachtstag schon traditionell zwei Quoten-Schwergewichte ins Rennen - und nun gesellt sich auch noch ein "WWM"-Special zum Giganten-Dreikampf dazu.



26.11.2019 - 16:24 Uhr von Uwe Mantel 26.11.2019 - 16:24 Uhr

Der Sendeplatz am 2. Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr wird zu einem der umkämpftesten des ganzen Jahres. Denn nun hat RTL auch noch angekündigt, an diesem Abend ein Familienspecial von "Wer wird Millionär" zu zeigen. Das Besondere an den Familien-Specials ist, dass keine Einzelkandidaten antreten, sondern jeweils Familien drei Mitglieder aus drei unterschiedlichen Generationen auf die Ratestühle schicken.

Dass RTL seine beim Gesamtpublikum zugkräftigste Show erstmals an Weihnachten an den Start schickt, ist durchaus gewagt - denn Jauch trifft dort auf zwei andere Quotenschwergewichte. Während im Ersten das Münchner "Tatort"-Team ermittelt - zuletzt für um die neun Millionen Zuschauer gut - sticht im ZDF zur gleichen Zeit wieder das "Traumschiff" in See. Und das dürfte in diesem Jahr durch den Einstand von Florian Silbereisen als neuem Kapitän nochmal auf besondere Aufmerksamkeit stoßen.

Eine klassische Winterpause hatte "Wer wird Millionär" schon im letzten Jahr nicht mehr eingelegt, an den Weihnachtstagen selbst lief das Quiz aber noch nicht. In diesem Jahr ist aber ohnehin der klassische "WWM"-Rhythmus geändert worden. Nach drei Sendungen im September verabschiedete sich "WWM" nämlich erstmal in eine ausgedehnte Pause und meldete sich erst jüngst mit dem "Promi-Special" wieder zurück. Anfang Dezember gibt's nun nochmal eine XL-Folge auf dem ungewohnten Donnerstags-Sendeplatz, ehe kurz vor Weihnachten am 23.12. ein Zocker-Special folgt und das Jahr dann mit Teil 2 des "Familien-Specials" am 30.12. abgeschlossen wird.

Am 26. Dezember belässt es RTL übrigens auch nicht beim dreistündigen "Familien-Special", sondern schließt auch noch das einstündige Special "Das Phänomen Günther Jauch" ab 23:15 Uhr an. Dafür nimmt Günther Jauch auf dem Kandidatenstuhl von "WWM" Platz, während Oliver Pocher Jauchs Position einnimmt. RTL verspricht "ein außergewöhnliches Interview, mit lustigen und bewegenden Einspielern, über die Meilensteine einer einzigartigen Karriere."

