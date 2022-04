am 31.01.2020 - 15:22 Uhr

Das Video-on-Demand-Portal Watch4 wird künftig von Sky Media vermarktet. Damit setze man "den Startschuss für unser digitales Mandantengeschäft und treiben das digitale Wachstum von Sky Media konsequent weiter voran", sagte Ralf Hape, Vice President Sales bei Sky Media. Sky Media will sich damit fortan offensichtlich nicht länger nur auf die Vermarktung von TV-Sendern beschränken.

Philipp Rotermund, CEO beim Watch4-Betreiber Video Solutions: "Nach unserem sehr erfolgreichen Start der Zusammenarbeit mit den Kollegen von Sky Media in UK, freue ich mich jetzt auch in Deutschland mit Sky Media einen starken Partner an unserer Seite zu haben." Das Portal setzt auf Filme, Serien, Magazine und Sportinhalte und erreicht eigenen Angaben zufolge monatlich mehr als 22 Millionen Views.