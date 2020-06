HBO-Serie "High Maintenance" kehrt im August zu Sky zurück

© Sky Deutschland/Cameron Bertron

In wenigen Wochen beliefert "The Guy" in "High Maintenance" erneut seine abgedrehte, urbane New Yorker Kundschaft mit Drogen. Sky wird auch die vierte Staffel der HBO-Comedy jeweils in Doppelfolgen ausstrahlen.



09.06.2020 - 13:48 Uhr von Kevin Hennings 09.06.2020 - 13:48 Uhr

Ab Dienstag, dem 4. August wird die HBO-Comedy "High Maintenance" erneut bei Sky Atlantic HD zu sehen sein. Die vierte Staffel startet dann um 22 Uhr und wird im wöchentlichen Rhythmus in Doppelfolgen ausgestrahlt. Das kann wahlweise auf Deutsch oder Englisch geschehen. Die vorherigen Staffeln stehen als Sky Box Set auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.

Darum geht's in den neuen Folgen: "The Guy" (gespielt von Ben Sinclair) bekommt unverhofft einen neuen, felligen Freund, der ihm nicht mehr von der Seite weicht. Nachdem er keinen Besitzer des Hundes ausfindig machen kann, adoptiert er den Vierbeiner und nimmt ihn zunächst im Rucksack mit auf seine Touren und besorgt später einen Beiwagen für sein Fahrrad.

Wie schon in den vorherigen Staffeln gibt jede Episode Einblick in das Leben der unterschiedlichsten New Yorker: Von der Journalistin, die einen Bericht über die verzwickte Ehe ihrer Eltern schreiben möchte und dabei die Beziehung zu ihrem Freund belastet, über einen Typen, der sein Geld als singendes Telegramm verdient, das keiner wirklich hören möchte, bis hin zur Hausmeisterin, die Platzangst hat und von Helen Hunt besessen ist.

Teilen