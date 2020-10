In Köln und Umgebung hat die Network Movie Film- und Fernsehproduktion mit den Dreharbeiten für die neue Serie "Tilo Neumann und das Universum" begonnen. In der Hauptrolle des Tilo Neumann ist Christoph Maria Herbst zu sehen. Neumann ist 50, unglücklicher Gymnasiallehrer und hat sein Leben ordentlich vor die Wand gefahren: Ehefrau weg, Teenagertochter sauer, Schulden, Alkohol, Drogen. Als er nach einer durchzechten Nacht Schluss machen will, hört er plötzlich eine Stimme - und dabei handelt es sich um niemand geringeres als das Universum höchstselbst.

Das bietet Tilo einen Deal an: "Du hilfst anderen, dann helfe ich dir und bringe alles wieder in Ordnung in deinem Leben, in nur einem Jahr und elf Monaten." Weil die aufdringliche Stimme (gesprochen von Elena Uhlig) nicht weggehen will, nimmt Tilo Neumann den Deal an. Doch was dann kommt, übersteigt alle seine Erwartungen und zwingt den konfliktscheuen Tilo, sich auch seinem eigenen Leben schonungslos zu stellen. Christoph Maria Herbst: "Ich freue mich auf die Rolle des Lehrers, der mit komisch-kosmischer Hilfe fürs Leben lernen muss: von schmerzhaft bis euphorisch und wieder zurück. Tragikomik war selten so universell wie in dieser Serie."

Für die insgesamt acht Folgen umfassende erste Staffel stehen außerdem noch Christina Große, Ronald Kukulies, Mirco Kreibich, Hannah Schiller und Hannes Hellmann vor der Kamera. Als Headautorin und Creative Producerin zeichnet die Grimme-Preis-Nominierte Sonja Schönemann verantwortlich. Regie führt der ehemalige Schlingensief-Schüler Julian Pörksen. Produzenten sind Silke Pützer und Wolfgang Cimera. In Szene gesetzt wird die Serie von Kameramann Carol Burandt von Kameke. Redaktionell verantwortlich ist Markus Böhlke unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Zu sehen geben soll es das Ganze im Frühjahr 2021 bei TVNow, im Herbst/Winter 2021/22 ist dann die Free-TV-Ausstrahlung bei Vox geplant.