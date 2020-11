am 10.11.2020 - 08:22 Uhr

Das NDR Fernsehen und das SWR Fernsehen strahlen an Weihnachten eine besondere Dokumentation aus. Christian Stöffler hat nämlich erstmals die Kinder großer Showmaster der deutschen Fernsehgeschichte zusammenkommen lassen, um sich gemeinsam an ihre Väter zu erinnern. Zu sehen ist "Unsere Väter - die größten Showmaster Deutschlands" am Freitag, den 25. Dezember bei beiden Sendern um 20:15 Uhr.

Der Film geht der Frage nach, wie die Söhne und Töchter aus der zeitlichen Distanz das Werk und Schaffen ihrer Väter sehen, wie sie ihren Vater erlebt haben und wie es früher war, das Kind eines berühmten Fernsehstars zu sein. Aber auch Schattenseiten und Brüche im Leben werden thematisiert. Und es geht darum, wie sich die Showmaster gegenseitig gesehen haben.



Es erinnern sich Töchter und Söhne von Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld, Wim Thoelke, Harald Juhnke, Dieter Thomas Heck, Kurt Felix und Heinz Quermann sowie die Enkelin von Peter Alexander. Thomas Gottschalk und Frank Elstner ordnen gemeinsam mit ihren ganz persönlichen Erinnerungen die jeweiligen Showmaster und deren Werk in die Zeit ein. Kommentiert wird die zweistündige Dokumentation von Anke Engelke - "mit ganz persönlichen Worten", wie es heißt.

Im Anschluss wiederholt das NDR Fernsehen außerdem noch eine weitere Dokumentation von Christian Stöffler. Unter dem Titel "Peter Alexander - der Große!" erinnert der Sender an 50 Jahre "Peter Alexander Show". Frank Elstner, Florian Silbereisen, Peter Weck, Barbara Wussow, Günther Jauch, Ralph Siegel, Ernst Stankowski, Hein Simons, Wencke Myhre und Mireille Mathieu präsentieren persönliche Erinnerungen an den Showmaster.