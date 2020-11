am 29.11.2020 - 18:57 Uhr

In diesen Tagen ist Elmar Paulke wieder in seinem Element: Als Kommentator begleitet er aktuell für DAZN die Players Championship Finals im Darts. Am Dienstagabend steht für den 50-Jährigen allerdings ein ganz anderes Metier auf dem Plan: Erstmals wird Paulke nämlich für RTL im Einsatz sein.

Der Kölner Sender hat ihn jedoch nicht für den Sportbereich verpflichtet - stattdessen wird Paulke nach DWDL.de-Informationen die Spiele in der neuen Live-Show "Der König der Kindsköpfe" kommentieren. In der neuen Sendung, die von Constantin Entertainment produziert wird, treten Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall über vier Ausgaben hinweg gegeneinander an.

Für Elmar Paulke ist der Ausflug in die Welt der Unterhaltung indes kein Neuland: Von 2017 bis Anfang 2019 kommentierte er bereits die Spiele in der ProSieben-Show "Schlag den Star". Zudem saß er bei allen Ausgaben von "Schlag den Henssler" am Mikrofon. Auch bei Shows wie der "ProSieben Völkerball Meisterschaft", "Beginner gegen Gewinner", "Teamwork", "Global Gladiators" und "Die Liveshow bei dir zuhause" war er zu hören.

Zuletzt hatte sich Paulke dagegen wieder verstärkt dem Sport zugewandt. Einen Namen machte er sich in den vergangenen Jahren ohnehin nicht zuletzt als "Stimme des Darts". Bis zum Finale der Darts-WM 2018 arbeitete er für Sport1, inzwischen ist er regelmäßig für DAZN im Einsatz.