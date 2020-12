Sechs Folgen umfasst das britische Historiendrama "Beecham House", das im vergangenen Jahr erstmals beim Privatsender ITV zu sehen gewesen ist. Und obwohl es am Ende der Staffel einen Cliffhanger gab, haben sich die Verantwortlichen gegen eine Fortsetzung entschieden. Bald können sich auch die deutschen Zuschauer von der Qualität der Serie überzeugen, RTL Passion hat nämlich angekündigt, die sechs Folgen ins Programm zu nehmen.

Starten soll "Beecham House" noch in diesem Jahr, los geht’s am 29. Dezember um 20:15 Uhr. RTL Passion zeigt die Episoden dann immer dienstags zur besten Sendezeit. Inhaltlich spielt die Serie im Jahr 1795: John Beecham ist ein ehemaliger Soldat der Ostindien-Kompanie und festentschlossen, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. In Delhi will er ein neues Leben beginnen und bezieht sein Anwesen: Das "Beecham House". Doch der attraktive Beecham trägt ein Geheimnis mit sich - ein Baby, dessen Herkunft Rätsel aufgibt und das er um jeden Preis verschleiern will.