"Wir sind immer interessiert an kreativem Talent, tollen Produzenten, allgemein kreativen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten können", sagte Fred Kogel im September auf einem Mediengipfel und schloss dabei nicht aus, "dass in den nächsten Monaten noch weitere Transaktionen folgen könnten". Tatsächlich hat sich die Leonine Holding unter Kogels Führung jetzt noch einmal auf Shoppingtour begeben. Wie am Freitag bekannt wurde, wird Leonine zum 1. Januar die Produktionsfirma SEO Entertainment vollständig übernehmen.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren mit Formaten wie "Feuer und Flamme", "Das Lachen der Anderen" oder "Your Life is a Joke" einen Namen in der Branche gemacht und kennt sich somit bestens aus in den Bereichen Light Entertainment, Dokumentationen und Comedy. Geplant ist, dass SEO Entertainment ein eigenständiges Unternehmen bleibt und Teil des Segments Leonine Production innerhalb der Leonine Studios wird.

Der bisherige Alleingesellschafter und Geschäftsführer Gillad Osterer bleibt also weiterhin Geschäftsführer von SEO Entertainment. "Es freut mich besonders, dass die SEO in dem aus meiner Sicht derzeit attraktivsten europäischen Medienunternehmen 'andockt'", so Osterer. "Nicht nur aus inhaltlicher Sicht ergibt sich dadurch eine spannende Wachstumsperspektive, auch menschlich hat mich das Gesamtkonzept von Leonine Studios absolut überzeugt."

Joachim Scheuenpflug, Chief Financial Officer der Leonine Studios, betonte, mit dem Schritt Synergiepotentiale realisieren und die Marktposition nachhaltig stärken zu wollen. Schon jetzt umfasst das Segment Leonine Production die Produktionsmarken i&u TV, Odeon Entertainment, Odeon Fiction, W&B Television und Wiedemann & Berg Film.