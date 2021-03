Am Samstagabend verabschiedete sich "Take Me Out" vorerst vom Bildschirm – und mit dem Ende der Frühjahrsstaffel hieß es auch Abschied nehmen vom langjährigen Moderator Ralf Schmitz. Dieser hatte schon 2020 bekannt gegeben, exklusiv zu Sat.1 zu wechseln. Für "Take Me Out", das in den zurückliegenden Wochen im Schnitt 18,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen einfuhr, war diese Entscheidung nicht gleichbedeutend mit einem kompletten Ende. Stattdessen lief in den zurückliegenden Monaten die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren – und pünktlich zur letzten Schmitz-Folge wurde dieser nun präsentiert.

In der kommenden Staffel tritt Jan Köppen in seine Fußstapfen. Das RTL-Publikum kennt Köppen nicht zuletzt von "Ninja Warrior Germany" oder der ersten "Are you the One?"-Staffel. "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei 'Take Me Out', und durch meine Moderation von 'Are You The One?' weiß ich ja bereits, wie der Dating-Hase läuft. Bei 'Take Me Out' stehen 30 Frauen an ihren Buzzern, die gackern und kichern … ob ich darüber die Kontrolle behalten werde, werden wir sehen", ließ Köppen wissen. Die Produktion der neuen Folgen soll im Sommer in Köln beginnen.

"Take Me Out" ist eine Produktion von UFA Show & Factual, die erstmals 2013 bei RTL zu sehen war. Darin stellt sich ein Mann 30 Damen. Über drei Runden muss er die Frauen von seinem Typ überzeugen. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Frauen übrig, ist der Mann am Drücker. Er wählt sich seine zwei Favoritinnen aus und stellt diesen eine entscheidende Frage, um sich dann für seine Herz-Dame zu entscheiden.

Die Show läuft jeweils am späteren Samstagabend, zuletzt nach "Deutschland sucht den Superstar". Kommende Woche zeigt RTL das Finale der aktuellen Staffel der Casting-Show, an den Samstagen danach folgen frische Ausgaben von "Denn sie wissen nicht, was passiert" – die Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" dient dann jeweils als Lead-Out.