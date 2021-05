am 17.05.2021 - 17:39 Uhr

Am 27. Juni startet im ZDF die neue Staffel von "Duell der Gartenprofis". Gleich 16 neue Ausgaben hat man von RedSeven Entertainment produzieren lassen, die immer am Sonntagnachmittag ab 14:10 Uhr gezeigt werden. Im Anschluss an den "Fernsehgarten" hat die Sendung mit Eva Brenner beste Voraussetzungen, um gute Quoten einzufahren. Zuletzt verabschiedeten sich die neuen Folgen mit 2,26 Millionen Zuschauern - das war die höchste jemals gemessene Reichweite für das Format.

Um 14:55 Uhr steht ab Ende Juni dann das neue Format "Mein Hund fürs Leben" mit Sonja Zietlow an. In den fünf Ausgaben vermittelt Zietlow Menschen einen Hund bzw. anders herum. Das Zietlow die Hunde-Sendung im ZDF präsentiert, ist schon seit rund einem Monat bekannt (DWDL.de berichtete). Für die Moderatorin ist es eine Premiere, sie wird erstmals ein Format im öffentlich-rechtlichen Rundfunk präsentieren.