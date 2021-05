Das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring wird auch weiterhin exklusiv bei Nitro zu sehen sein. Der Männersender der Mediengruppe RTL Deutschland hat den TV-Vertrag mit Sporttotal, dem Produzenten und Vermarkter der Rennveranstaltung, um weitere drei Jahre verlängert. Das traditionsreiche Langstreckenrennen bleibt damit bis mindestens 2024 bei Nitro. Bereits seit 2016 hält der Sender die Rechte daran.

"Knapp 400 Piloten geben Tag und Nacht Vollgas, das bedeutet Rennaction nonstop, die in jeglicher Hinsicht für außergewöhnliche Live-Übertragungen sorgt. Unser ganzes Team hat mit dem ADAC Total 24h-Rennen neue Standards gesetzt, die uns auch weiterhin motivieren ans Limit zu gehen", so Nitro-Senderchef Oliver Schablitzki.

Das nächste 24-Stunden-Rennen steht am 5. und 6. Juni auf dem Plan, an den beiden Tagen zuvor wird es die drei Qualifikationsläufe beim Streamigdienst TVNow zu sehen geben. Die Entscheidung um die Startreihenfolge in den zwei Läufen des sogenannten "Top-Qualifyings" zeigt Nitro zudem am Freitag, den 4. Juni ab 18:15 Uhr live.

Gerade erst war bekannt geworden, dass Nitro sein Engagement im Motorsport noch einmal ausbauen wird, auch in Bezug auf die Begleitung der Langstrecken-WM. So wird Nitro in diesem Jahr neben Eurosport auch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans zeigen (DWDL.de berichtete). Zudem überträgt der Sender seit dieser Saison auch das ADAC GT Masters.