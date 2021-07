am 04.07.2021 - 12:14 Uhr

Die SWR-Show "Gottschalk feiert: Nochmal 18!" steht laut "Bild" vor dem Aus. Wie die Zeitung am Wochenende berichtete, soll den Mitarbeitenden im Anschluss an die Aufzeichnung in dieser Woche mitgeteilt worden sein, dass die Sendung nicht mehr fortgesetzt wird. Auf DWDL.de-Nachfrage wollte eine SWR-Sprecherin das Ende der von Bildergarten produzierten Sendung jedoch nicht bestätigen - wohl auch, weil noch fünf Ausgaben folgen werden und daher eigentlich kein Grund zur Eile besteht.

"Ob und wie die großartige Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk weitergeht, ist noch nicht entschieden", heißt es von offizieller Seite. Klar ist aber auch: Mit der bisherigen Performane von "Nochmal 18!" ist man beim SWR nicht zufrieden, weshalb das Format, in dem Thomas Gottschalk mit prominenten Gästen an das Jahr ihrer Volljährigkeit erinnert, demnächst auf einen neuen Sendeplatz wechseln wird (DWDL.de berichtete).

"'Nochmal 18' ist ein Projekt, das bisher auf acht Folgen angelegt ist und für das es keinen festen Sendeplatz im SWR Fernsehen gibt. Die Platzierung am Freitag im Wechsel mit regionalen Formaten war zunächst nur für die ersten Folgen vorgesehen und hat sich leider nicht bewährt", räumte die Sendersprecherin gegenüber DWDL.de mit Blick auf die bisherige Ausstrahlung ein.

Richten soll es daher nun eine Ausstrahlung im sogenannten "Sommersonderprogramms", wo "Nochmal 18!" ab dem 4. August mittwochs um 20:15 Uhr laufen wird - "als Highlight", wie es von Seiten des SWR heißt. Die Premieren-Folge hatten im Schnitt nur 820.000 Menschen gesehen, wenige Wochen später waren es nur noch halb so viele. Nun muss sich zeigen, ob "Nochmal 18!" auf dem neuen Sendeplatz womöglich doch noch das Zeug zum Erfolg hat.