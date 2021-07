Auch wenn "The Taste" aus Quotensicht nie der große Überflieger war - verzichten möchte man in Unterföhring auf die von Red Arrow Studios entwickelte und in Deutschland von Redseven Entertainment produzierte Kochshow offensichtlich nicht. Und so steht nun bereits die neunte Staffel in den Startlöchern.

Wie der Sender jetzt angekündigt hat, werden die neuen Folgen von "The Taste" ab dem 1. September auf dem bewährten Sendeplatz am Mittwochabend um 20:15 Uhr zu sehen sein. Die Moderation übernimmt wie schon zuletzt Angelina Kirsch. Neben Vorjahressieger Alex Kumptner werden außerdem wieder Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue mit dabei sein.

Durchschnittlich rund 1,2 Millionen Menschen haben die achte Staffel von "The Taste" vor einem Jahr gesehen, der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent in der Zielgruppe. Einen zweistelligen Wert verzeichnete das Format zuletzt vor drei Jahren.