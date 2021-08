Was haben Billie Eilish, Dua Lipa, Justin Bieber und Lana Del Rey gemeinsam? Sie wurden von MTV in den USA mal für "MTV Push" ausgewählt. Unter diesem Label stellt MTV jeweils einen Monat lang über alle Plattformen hinweg einen Newcomer oder eine Newcomerin noch vor ihrem weltweiten Durchbruch vor. Nun gibt es davon auch eine lokale Version in Deutschland.

In Zusammenarbeit mit der Berliner Produktionsfirma EASYdoesit und Regisseur Christoph Szulecki stellen sich die Künstlerinnen und Künstler in einem Interview vor, spielen eine exklusive MTV Push Live-Performance und werden zudem von dem ein oder anderen "Shoutout" bekannter Musikstars überrascht. Bevor im September Ätna an der Reihe ist und in den Monaten danach noch Gianni Mae und Blond folgen, machte nun Schmyt bereits den Anfang. Dessen Live-Performance bei MTV Push ist seit gestern bereits auf dem YouTube-Kanal von MTV Germany verfügbar.



Mara Ridder, Vice President Talent & Music Central & Northern Europe bei MTV.: "Mittlerweile ist jede*r Künstler*in ein eigenes Medium, das auf verschiedenen Plattformen posten, streamen und seine Fans erreichen kann. Für den Konsumenten ist es oft schwer, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden und gerade Newcomer haben oft nicht den Algorithmus auf ihrer Seite. Gleichzeitig fallen immer mehr Flächen für Musiker*innen in reichweitenstarken Medien weg. Umso wichtiger also, talentierten Künstlern eine Plattform zu bieten, inklusive Qualitätssiegel von MTV. Wir freuen uns mit den ersten vier Künstler*innen, die allermeisten davon noch ohne großes Major-Label im Rücken, ein diverses Lineup zu präsentieren, welches von Elektro über Indie-Pop bis Hip Hop reicht".