am 25.09.2021 - 08:46 Uhr

Der neue und unter anderem mit Jürgen Vogel besetzte ZDF-Primetime-Krimi "Jenseits der Spree" war zum Start die meistgesehene Fernsehsendung am Freitag. Ab 20:15 Uhr schauten im Schnitt 5,27 Millionen Menschen die 60 Minuten lange Produktion an. Dem öffentlich-rechtlichen Sender bescherte das starke 20,1 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ohnehin blickt man in Mainz auf einen sehr gelungenen Freitag, wie nicht zuletzt die gemessenen Tagesmarktanteile bestätigen. Im Gesamtmarkt kam das Zweite auf 15,2 Prozent und belegte somit mit großem Vorsprung den ersten Rang vor dem Ersten (10,6%), bei den 14- bis 49-Jährigen landete das ZDF mit 7,3 Prozent auf Position vier.

Marktanteil-Langzeittrend: Gefragt - gejagt Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Zur Primetime generierte Das Erste mit dem 90-Minüter "Käthe und ich – Das Adoptivkind" 15 Prozent Marktanteil. Den Film verfolgten im Schnitt 3,92 Millionen Menschen. Nur drei Programme erreichten am Freitag höhere Reichweiten.