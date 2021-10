Neuzugang bei der "SOKO Leipzig": Die seit dem Abgang von Steffen Schroeder alias Tom Kowalski offene Stelle bei der freitagabends im ZDF laufenden "SOKO" wird von Johannes Hendrik Langer besetzt. Der Schauspieler ist erstmals am Freitag, 5. November ab 21:15 Uhr als Moritz Brenner zu sehen. Brenner kommt in der Geschichte unter etwas dubiosen Umständen vom BKA Berlin nach Leipzig und bringt einen ganzen Strauß an Geheimnissen mit, die in Moritz' Familiengeschichte vergraben sind.

Brenner wird als stur, willensstark und mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn beschrieben. Die Figur kommt aus einer Polizeifamilie, sein Vater wurde im Dienst erschossen. Die seit Ende August laufende Staffel der UFA-Fiction-Produktion umfasst insgesamt 17 Episoden. Die bisher sechs gezeigten Ausgaben erreichten im Schnitt knapp viereinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 17,5 Prozent entspricht und somit einem Wert deutlich oberhalb des ZDF-Senderschnitts.