am 17.02.2022 - 16:37 Uhr

Ab dem 1. März finden Userinnen und User bei Pluto TV den neuen Pop-Up-Sender Nick Spotlight, das hat die Plattform nun angekündigt. Zu sehen gibt es dort dann rund um die Uhr alle bislang fünf veröffentlichten Staffeln der Nick-Serie "Spotlight". Inhaltlich geht es in der Serie um die fünf Schüler Jannik, Toni, Ruby, Azra und Mo, die die Aufnahmeprüfung an Deutschlands einziger Schule, die Performing Arts und allgemeine Schulbildung verbindet, bestanden haben und nun aus ihrem Traum vom Showbusiness Wirklichkeit machen wollen. Eine sechste Staffel der Serie ist aktuell in der Mache.

Darüber hinaus richtet Pluto TV ab dem 15. März einen temporären Sender ein, um die Nutzerinnen und Nutzer auf die Kids Choice Awards 2022 einzustimmen, die am 19. März stattfinden. Pluto TV verspricht auf dem Sender die "besten Shows und Serien der nationalen und internationalen Nominierten". Im Anschluss an das diesjährige Event können alle Fans die Show bei Pluto TV nochmal sehen.

Und dann hat Pluto TV für den März einige Tages-Specials angekündigt. Am 5. März gibt’s etwa den Paranormal Saturday, da werden dann auf verschiedenen Sendern Mystery-Formate gezeigt. Am 8. März, dem Weltfrauentag, will man bei Pluto TV Movies, Pluto TV Food oder auch Clubbing TV und Pluto TV Romance "Frauen feiern" und entsprechende Formate zeigen.