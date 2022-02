Im Sommer 2021 sind die Dreharbeiten zur deutschen Staffel des internationalen Serien-Projekts "Das Netz" gestartet, nun sind alle Folgen im Kasten. Die deutsche Serie trägt den Arbeitstitel "Das Netz - Ein Wintermärchen", darüber hinaus gibt es aber auch noch eine österreichische Version, die bereits abgedreht ist. Hinzu kommen Staffeln aus Italien, Portugal und Brasilien, weitere Ableger sollen folgen.

In der deutschen Serie muss die Strafverteidigerin Lea Brandstätter (Birgit Minichmayr) miterleben, wie ihr Freund, der erfolgreiche Fußballscout David Winter (Itay Tiran), bei einem Unfall stirbt. Lea würde Davids Tod gerne in Ruhe betrauern, hätte es nicht den Anschein gehabt, David wäre vor jemandem auf der Flucht gewesen. Hinzu kommt dieses seltsame Aufeinandertreffen mit dem Hooligan Marcel Fork (Max von der Groeben). Marcel hat am gleichen Tag seinen besten Freund verloren, erstochen von Fremden, im Fußballstadion. Nur ein paar Meter entfernt von Davids Unfall. Gibt es einen Zusammenhang?

Lea und Marcel bilden mit Leas Mentorin Christina (Eva Mattes) ein ungleiches Trio, das gemeinsam herausfinden will, wer wirklich hinter den Todesfällen steckt. Dabei geraten sie immer tiefer in eine Welt der skrupellosen Gier und Macht. Die Spur führt hinauf bis in die höchsten Kreise - zum Präsidenten der World Football Association (WFA): Jean Leco (Raymond Thiry). Als Regisseur fungierte Rick Ostermann, neben den genannten Personen werden auch unter anderem Tom Wlaschiha, Sophie von Kessel und Marie-Lou Sellem in der Serie zu sehen sein. "Das Netz - Ein Wintermärchen" basiert auf einer Idee von Matthias Hartmann und Plinio Bachmann. Die Drehbücher stammen von Bernd Lange, Johannes Flachmeyer, Anneke Janssen und Thomas Ritter. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).

Die Sommerhaus Serien GmbH produziert die acht Folgen in Koproduktion mit Das Netz GmbH, dem Gemeinschaftsunternehmen von Red Bull Media House und Beta Film, im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto, sagt: "Das hat es am europäischen Fernsehmarkt so noch nicht gegeben: Wir gehen mit der länderübergreifenden, inhaltlich vernetzten Serie 'Das Netz' neue Kooperationen ein und bringen ein ambitioniertes Serienprojekt ins deutsche Fernsehen. Heute wurde unsere deutsche Serie 'Das Netz - Ein Wintermärchen' unter Regie von Rick Ostermann erfolgreich abgedreht. [...] 'Das Netz ' ist ein einzigartiges Serienprojekt für unser anspruchsvolles Publikum, dem wir rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erstklassige und spannende Unterhaltung in der ARD Mediathek und im Ersten bieten werden."

Die Ausstrahlung ist demnach also noch für dieses Jahr eingeplant, die Rede ist aktuell vom Herbst 2022. Jochen Laube, Produzent Sommerhaus Serien, sagt: "Unsere Serie ist im Epizentrum der Fußball-Macht, der World Football Association WFA, angesiedelt. Hier laufen alle Fäden zusammen, von hier aus entwickelt sich über acht Folgen eine große Sprengkraft. Darüber hinaus erzählen wir auch Geschichten jenseits des Fußballplatzes, die sowohl für die Fußballwelt eine enorme Bedeutung haben, als auch den nicht-fußballaffinen Zuschauer*innen mit einem herausragenden Schauspielertrio Birgit Minichmayr, Eva Mattes und Max von der Groeben eine packende Serie versprechen."

In den verschiedenen Serien, die im Rahmen von "Das Netz" entstehen, geht es um die vordergründig glamouröse, oft genug aber von kriminellen Machenschaften geprägte Sportwelt. Die Serien sollen dabei die unterschiedlichen Aspekte von Korruption und Kriminalität aufgreifen, wobei sich ihre zentralen Figuren und Geschichten immer wieder kreuzen. Die österreichische Serie "Das Netz - Prometheus" (MR-Film/ServusTV/ARD Degeto) spielt zwischen Großbritannien und einer Hochleistungssportklinik in den Alpen, "Das Netz - Power Play" (Cross Productions) dreht sich um einen italienischen Traditionsverein, der sich gegen chinesische Investoren stemmt.