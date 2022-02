An drei der kommenden fünf Abende hätten Das Erste oder das ZDF ihre Primetime mit großflächigen Karnevalssendungen bespielt. Doch die russische Invasion in der Ukraine hat nicht nur manchen Jecken den Spaß am bunten Treiben verdorben. Das Mainzer Portal "Merkurist" berichtet davon, dass eine Absage der für Freitagabend geplante Sendung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" im Raum steht. Die Sendung ist - anders als in den Jahren vor Corona - nicht live, sondern bereits am Mittwoch aufgezeichnet worden.

Offiziell hat sich das ZDF auf DWDL-Anfrage zu den Plänen für das Programm am Freitag noch nicht geäußert. Eine Absage aus ähnlichem Grund hatte es 1991 schon einmal gegeben. Damals fiel die Sendung aufgrund des zweiten Golfkrieges aus. Definitiv aus dem Programm genommen hat das ZDF unterdessen die für den heutigen Donnerstagabend geplante Karnevals-Sendung "Kölle alaaf – Die Mädchensitzung". Anstelle der Weiberfastnachtssendung wird das Zweite stattdessen ohne Pause über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine informieren.

Nach den 19-Uhr-"heute"-Nachrichten, die um etwa fünf Minuten verlängert werden, startet um 19:30 Uhr ein "ZDF spezial", das bis 21:45 Uhr dauert und gleich mehrere Formate beinhaltet. So wird in das "ZDF spezial" eine um kurz nach 19:30 Uhr startende Spezial-Sendung des Talks von "Maybrit Illner" integriert. Ebenfalls Teil des "ZDF spezial" wird ein "Was nun, Frau Baerbock?" sein, darin stellt sich die Bundesaußenministerin den Fragen von Peter Frey und Bettina Schausten. Das ZDF-"heute journal" ab 21:45 Uhr wird auf 45 Minuten verlängert, ab 22:30 Uhr ist eine 90-Minuten-Sendung von "Markus Lanz" zu sehen, ehe ab Mitternacht ein ebenfalls auf 45 Minuten ausgeweitetes "heute journal Update" den letzten Stand der Dinge übermittelt. Alle Programmänderungen fasst DWDL.de auch hier zusammen.

Auch beim Ersten Deutschen Fernsehen wird die aktuelle Entwicklung in der Ukraine genau verfolgt. Erste Programmänderungen am Donnerstag gab es bereits. In Sachen Karneval sind die nächsten Übertragungen im Ersten erst für Montag geplant. Ab 14:10 Uhr wollte "Rosenmontag in Köln 2022" eigentlich aus dem Rhein-Energie-Stadion berichten, wohin der Rosenmontagszug in diesem Jahr Corona-bedingt verlegt werden sollte. Nun wurde der Rosenmontagszug angesichts der Ereignisse aber ohnehin komplett abgesagt. Ab 20.15 Uhr ist ein "Karneval in Köln 2022" vor verkleinertem Publikum geplant. Die Kölner Fernsehsitzung mit Guido Cantz und Joachim Wüst sowie Gästen wie Bernd Stelter oder Klaus Rupprecht wackelt aber ebenfalls. Es stehe noch nicht fest, ob Das Erste am ursprünglich geplanten Programm festhalten wird, teilte ein Sendersprecher auf DWDL.de-Anfrage mit.