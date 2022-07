Zu einem nicht genannten Preis übernimmt die Mediengruppe Klambt 100 Prozent der Anteile an der Delius Klasing GmbH und steigt damit in den Markt der Special-Interest-Publikationen ein. Delis Klasing bringt mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 18 Zeitschriften aus den Bereichen Automobil, Wassersport, Fahrrad und Fußball und erwirtschaftete damit zuletzt einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro. Zu den bekanntesten Marken gehören die Zeitschriften "Bike", "Yacht" und "Boote". Noch müssen die deutschen und österreichischen Kartellbehörden dem Deal noch zustimmen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen übernommen und obendrein in den Ausbau der Print-Publikationen und die "digitalen Entwicklungsmöglichkeiten" investiert werden. Die Klambt-Verleger Lars und Kai Rose erklären: "Nach der erfolgten Beteiligung am Presse-Nationalvertrieb MZV sowie an dem Content Marketing Dienstleister Storyboard, jeweils zum 01.01.2022, unterstreicht diese Investition unsere ungebremste Wachstumsstrategie und den Glauben an die Kraft der Print- und Digitalmärkte der deutschsprachigen Publikumspresse. Wir sehen in der Übernahme eine große Chance, unser Portfolio noch diversifizierter und breiter aufstellen zu können und eine verlegerische Verpflichtung, diese traditionsreichen Marken als Multi-Channel-Plattformen auszubauen. Perspektivisch können wir uns sowohl weitere Investitionen in neue Produkte und Portale rund um die Markenwelten von Delius Klasing sowie Zukäufe in angrenzenden Märkten vorstellen."

Während Konrad Delius zum Vorsitzenden eines neu zu gründenden Beirats berufen werden soll, wird Nils Oberschelp weiterhin als Geschäftsführer fungieren. Zum weiteren Geschäftsführer soll nach Vollzug der Übernahme Tim Ramms berufen werden.

Konrad Delius: "Mit dieser Verbindung sichern wir langfristig die Zukunft von Delius Klasing. Insbesondere werden wir im Verbund mit Klambt von großer Investitionskraft, Expertise im Digitalgeschäft und bei M&A profitieren. Ich werde mich im Herbst aus der operativen Geschäftsführung zurückziehen, werde dem Unternehmen aber weiter erhalten bleiben – Lars und Kai Rose und ich haben verabredet, für das Unternehmen einen Beirat zu errichten, dem ich vorsitzen werde. Die anstehenden Veränderungen sind für Delius Klasing beides: ein Signal der langfristigen Kontinuität für ein erfolgreiches Familienunternehmen und ein Signal des Aufbruchs in eine Zeit, in der wir am Markt mit noch mehr Schlagkraft auftreten können."