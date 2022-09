Bereits seit August laufen die Dreharbeiten zu einer neuen Serie, die in der ARD Mediathek veröffentlicht werden soll, wie am Donnerstagmittag bekannt wurde. Bei "Tod den Lebenden" handelt es sich um eine Impro-Serie, Tom Lass nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Lass arbeitete im vergangenen Jahr unter anderem am Social-Media-Projekt "@ichbinsophiescholl". Für Schauspielende bietet er schon seit einiger Zeit Workshops an und arbeitet fest mit einem Ensemble. Aus dieser Zusammenarbeit sei dann auch die Idee zur kommenden ARD-Serie entstanden.

In den Hauptrollen improvisierrn Odine Johne ("Lauchhammer") als Heidi Julius Feldmeier ("Kleo") als Juklas, Kristin Suckow ("Whispers of War") als Becky und Lea van Acken ("Dark") als Akki. Im Fokus der Serie wird eine Liebes-WG stehen. Das Paar Heidi und Juklas ist nämlich auch mit Becki zusammen, alle haben viel Sex und nur hin und wieder wird über die genauen Regeln des Zusammenseins gestritten. Selbst für die gemeinsame Familienplanung ist ein Weg gefunden worden.



Doch dann wird Heidi schwer krank und der Klimawandel führt sogar zu einer Verschlimmerung ihres Zustandes. "Im Strudel der Ereignisse eines unendlichen Sommers wird die Gruppe hart mit der unbeugsamen gesellschaftlichen Realität konfrontiert und droht ins Radikale abzudriften. Können sie den Abgrund, der sie trennt, schlussendlich überwinden?" heißt es in einer Ankündigung der ARD.

Matthias Bazyli (anderthalb Medienproduktion) und Leif Alexis (tenwordsforsnow) produzieren die Serie. Wann Zuschauerinnen und Zuschauer einen Blick auf "Tod den Lebenden" werfen können, ist noch nicht bekannt.