"Wir setzen den wenig verantwortungsvollen Umgang mit den finanziellen Ressourcen des RBB nicht fort. Ebenso wenig ignorieren wir, dass wir heute auf andere Art und Weise zusammenarbeiten als noch vor Corona", kommentierte RBB-Interimsintendantin Katrin Vernau den nun endgültigen Beschluss, ein neues "Digitales Medienhaus" am Standort Berlin nicht zu bauen. Dem Vorschlag des Planungsstopps hat nun auch der Verwaltungsrat des Senders zugestimmt. Als Grund wurde neben der fehlenden Akzeptanz innerhalb der Belegschaft auch die Kostenentwicklung des Projekts genannt.

© rbb/WDR/Annika Fußwinkel Katrin Vernau

Zeigen muss sich auch noch, welche Folgen diese Entscheidung nun hat. Auf alle Partner des Bauvorhabens soll nun zugegangen werden – auch mögliche Regressansprüche sind noch zu prüfen. Die Vorsitzende des Verwaltungsrats, Dorette König, zeigt sich aber derzeit zufrieden: "Die mit dem Bauprojekt verbundenen Zielsetzungen stehen in keinem Verhältnis zu den deutlich gestiegenen Gesamtkosten. Zudem haben sich durch veränderte Arbeitsmodelle und technologische Weiterentwicklungen neue Erkenntnisse ergeben, die sich auf die Flächenbedarfe auswirken. Ein 'Weiter so' ist nach gründlicher Bewertung aller Risiken nicht vertretbar." Und auch RBB-Chefin Vernau will nun am liebsten in die Zukunft blicken. "Ich bin froh, dass wir uns jetzt neu besinnen können."