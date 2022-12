Bertelsmann wird das Autoren-Forum "Das blaue Sofa" künftig in Eigenverantwortung fortführen. Die Kooperation mit dem ZDF, 3sat und Deutschlandfunk Kultur geht damit nach über 20 Jahren zu Ende, wie am Freitag bekannt wurde. Wie Bertelsmann mitteilte, soll die Literaturreihe weiterhin namhaften Autorinnen und Autoren eine Bühne bieten, sie soll allerdings "digitaler und internationaler ausgerichtet werden", heißt es.

"Wir sehen die Neuausrichtung des 'Blauen Sofas' als Chance, denn die gesamte Kulturlandschaft befindet sich im Umbruch", sagte Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation. "Im Literaturbetrieb haben Dialog und Vernetzung, der direkte Austausch mit dem Publikum und Internationalität eine neue Bedeutung erlangt. Dem wollen wir Rechnung tragen. Wir bedanken uns bei unseren bisherigen Partnern ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat für die gute Zusammenarbeit."

ZDF und 3sat haben unterdessen angekündigt, eine neue gemeinsame Literaturbühne starten zu wollen - so auch bei der Leipziger Buchmesse, die vom 27. bis 30. April 2023 stattfinden wird. Das ZDF wird in Leipzig mit dem "Literarischen Quartett" und "aspekte" vor Ort sein, 3sat mit der "Kulturzeit" und der Literatursendung "Buchzeit". Die Moderatorinnen und Moderatoren der Kulturformate beider Sender sollen dann die wichtigsten Neuerscheinungen ganztägig auf der neuen Literaturbühne vorstellen. Die Koordination der Gespräche und Lesungen verantworten gemeinsam die Redaktion Kultur Berlin des ZDF und die 3sat-Redaktion "Kulturzeit".

© ZDF/Tim Thiel Nadine Bilke

Das Buchmessenprogramm soll nach Angaben des ZDF weiterhin live in den Mediatheken von ZDF und 3sat zu sehen sein. Eine 180-minütige Zusammenfassung der Highlights zeigt das ZDF in seinem Programm, eine 90-minütige Zusammenfassung ist in 3sat zu sehen. Geplant sind auch die Aufzeichnung und die Ausstrahlung eines "Literarischen Quartetts U21" und der 3sat-"Buchzeit" auf der Leipziger Buchmesse.

Das Autorenforum "Das Blaue Sofa" startete im Jahr 2000 auf der Leipziger Buchmesse. Mehr als 3000 Gespräche fanden auf dem Blauen Sofa bis heute statt – vor Ort und übertragen per Livestream, in TV und Hörfunk. Die vier Partner Bertelsmann, ZDF, 3sat und Deutschlandfunk Kultur bildeten bis zuletzt ein gemeinsames Redaktionsteam. Deutschlandfunk Kultur kündigte am Freitag ebenfalls an, sein Angebot auf der kommenden Leipziger Buchmesse mit einer eigenen Messebühne ausbauen zu wollen.