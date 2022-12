am 04.12.2022 - 10:58 Uhr

Nach dem Vorbild des bei RTL+ verbreiteten Senders Now! hatte Joyn Primetime täglich zwischen 20:00 Uhr und 1 Uhr ein lineares Programm ausgestrahlt, das vorwiegend mit US-Serien bestückt wurde, bei die Verantwortlichen im klassischen Free-TV keine Chance auf einen Erfolg witterten. Nach der Ausstrahlung waren die Programme meist mehrere Wochen lang in der Joyn-Mediathek zum Abruf bereitsgestellt worden - was letztlich der wahre Grund für den einstigen Start des linearen Senders gewesen sein dürfte.

Das Aus für Joyn Primetime kommt durchaus überraschend, schließlich hatte man für den Dezember noch neue Erstausstrahlungen angekündigt, darunter die Anwaltsserie "Proven Innocent". Gegenüber "Wunschliste" machte Joyn "lizenzrechtliche Gründe" für das Aus verantwortlich. Gut möglich jedoch, dass mit dem Ende eine veränderte Strategie einhergehen wird. Die Zukunft dürfte wohl in sogenannten FAST-Channels liegen, also in meist monothematischen linearen Kanälen, die kostenlos zugänglich sind und durch Werbung finanziert werden.

Tatsächlich hat Joyn - nach dem Vorbild von Pluto TV und Roku - bereits erste FAST-Channels gestartet, die den Nutzerinnen und Nutzern rund um die Uhr "K11" oder die "Steel Buddies" zeigen. Bislang sind diese Kanäle jedoch ausschließlich über die iOS-App von Joyn abrufbar.