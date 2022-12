Seit 2015 zeigt das Seriencamp Festival jährlich eine große Auswahl von internationalen Serien, darunter zahlreiche Deutschland- und Weltpremieren sowie die neuesten Produktionen aus Deutschland. Die parallel stattfindende Fachkonferenz Seriencamp Conference mit Keynotes, Diskussionen und dem von DWDL.de präsentierten „Work in Progress“ Werkstattblick auf neue deutsche Produktionen hat sich als Branchenevent im Kalender etabliert. Um diese Stellung weiter auszubauen, kündigt das Seriencamp nach acht erfolgreichen Jahren in München nun zahlreiche Neuerungen für die kommende Ausgabe an, obwohl die letzte Ausgabe des Festivals im Oktober mit mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher ein Erfolg war.

Wichtigste Veränderung: „Deutschlands größte Seriencouch“ zieht zusammen mit der Fachkonferenz von München nach Köln - und vom Herbst in den Sommer. Das Seriencamp 2023 wird vom 13. bis 17. Juni in der Domstadt veranstaltet. Ein Umzug der möglich wurde durch die Förderung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sowie der Film- und Medienstiftung NRW auf Vermittlung von DWDL. Nach dem Ende des Medienforum NRW gewinnt Nordrhein-Westfalen damit einen neuen Termin im Kalender der Medienbranche. Ende Mai findet in NRW bereits die in den letzten Jahren stetig gewachsene Messekongress ANGA COM für Breitband, Fernsehen & Online mit zuletzt mehr als 18.000 Besuchern.

© imago / Marc John

© imago / Future Image

© Seriencamp

Den Auftakt für das Seriencamp vom 13. bis 17. Juni 2023 macht das Seriencamp Festival mit einem Premierenabend. An den folgenden vier Tagen haben Serienfans die Möglichkeit, Serienpremieren auf der großen Leinwand zu erleben. Parallel findet vom 14. bis 16. Juni die Seriencamp Conference mit einem umfangreichen Panel- und Pitchingprogramm, „Work in Progress“, Weiterbildungs- und Fortbildungsmodulen sowie Matchmaking- und Vernetzungsmöglichkeiten für internationale Vertreterinnen und Vertreter der TV- und Streaming-Branche statt. Erste Programmhighlights sollen laut Veranstalter im März 2023 bekanntgegeben werden. Early Bird Tickets zur Seriencamp Conference und weitere Informationen gibt es unter www.seriencamp.tv.