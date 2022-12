Vox wird kurz nach dem Jahreswechsel ein neues Format am Vorabend ausprobieren. Ab dem 8. Januar zeigt der Privatsender jeweils sonntags um 19:05 Uhr die Sendung "Genial gedacht?! - Der Tüftlercheck", hinter der die Produktionsfirma Endemol Shine Germany steht. Im Mittelpunkt der Sendung stehen Tüftlerinnen und Tüftler, die ihre Erfindungen von Anni Dunkelmann, bekannt unter anderem aus "Auto Mobil", und "Hot oder Schrott"-Experte Detlef Steves testen lassen wollen. Wer das beste Urteil erhält, darf sich am Ende über eine Siegprämie freuen. Passend dazu läuft ab 20:15 Uhr auch noch ein neues Promi-Special von "Hot oder Schritt".

Im Vorfeld von "Genial gedacht?!" schickt Vox unterdessen ab 18:10 Uhr "Die Autodoktoren" mit sechs neuen Folgen in eine weitere Staffel. Erneut geht es um die beiden Kfz-Meister Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch, die bereits über 400 Autos vor laufender Kamera repariert haben. In der Dokusoap erzählen sie von den Geschichten, die sich abgespielt haben, wenn die Kameras aus waren. Dabei erzählen sie Anekdoten und zeigen auch einige bisher unveröffentlichte Ausschnitte. Die Produktion übernimmt Fabula Film.

Ein Wiedersehen gibt es darüber hinaus mit Ralf Seeger. Auch von dessen von Docma TV produziertes Format "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" wird der Privatsender zu Jahresbeginn sechs neue Folgen zeigen. Dabei setzt der Privatsender auf einen bewährten Sendeplatz und zeigt die neue Staffel ab dem 7. Januar jeweils samstags um 19:05 Uhr. In der Staffel verschlägt es die "Harten Hunde" in die unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, unter anderem auf die Insel Usedom im Einsatz für kranke Katzen oder in die Weinberge Rheinhessens, um traumatisierten Hunde zu helfen. In der Ukraine wagt sich Ralf Seeger sogar direkt an die Kriegsfront, um Tiere aus den zerbombten Häusern zu retten.

Und auch RTL ist sprichwörtlich auf den Hund gekommen: Dort laufen ab dem 8. Januar jeweils sonntags um 16:45 Uhr fünf neue Folgen von "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter". In diesem Jahr war die Produktion von MinaTV schon einmal mit ordentlichen Quoten im Wochenendprogramm von RTL zu sehen.