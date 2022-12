In weniger als vier Wochen startet die nächste Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" – und nun sind alle zwölf teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten auch bekannt. Zunächst hatte "Bild" eine Liste mit zwölf Namen veröffentlicht, am Samstagmittag folgte die Bestätigung von RTL. Interessant ist, dass zwei Namen, die das Boulevardblatt noch im Spätsommer gerüchtelte, nun auf dieser Liste nicht auftauchen. Ex-"Bachelor" Andrej Mangold und der als Twenty4tim bekannte Influencer Tim Kampmann. Bestätigt wurde indes, dass Lucas Cordalis mitmacht.

Dieser wäre schon im Januar 2022 mit von der Partie gewesen, hätte ihn nicht eine Infektion auf den letzten Metern gestoppt. Wer steht noch auf der Liste derer, die Anfang Januar nach Down Under fliegen? Etwa Martin Semmelrogge und NDW-Star Markus Mörl, beide sind über 60. Zu den Jüngsten des Casts gehören Luigi Birofio (nahm an diversen Kuppelshows teil), YouTuberin Jolina Mennen, Cecilia Asoro ("Are you the One?", "Bachelor) und die vor mehr als einem Jahrzehnt in "GNTM" bekannt gewordene Tessa Bergmeier zählen.



Außerdem: Im Dschungelcamp treffen Claudia Effenberg und Verena Kerth aufeinander. Kerth, inzwischen Moderatorin, war vor vielen Jahren mal mit dem damaligen Fußballtorwart Oliver Kahn zusammen. Auf der von Bild genannten und nun bestätigten Camp-Liste stehen obendrein Schauspielerin Jana Pallaske, "Promi Big Brother 2021"-Teilnehmer Papis Loveday und Reality-Sternchen Cosimo.

Keine Spekulation ist zudem mehr, dass "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im nächsten Jahr am Freitag, 13. Januar mit einer nach aktuellem Plan gut zweistündigen Show ab 21:30 Uhr im RTL-Programm aufschlägt. Die anstehende Staffel soll zudem einen Tag länger dauern als ihre Vorgänger und somit erst am letzten Januar-Sonntag enden. Geplant sind auch wieder ein begleitender Late-Night-Talk und am Montag nach dem Finale eine Wiedersehensshow. Zudem darf Dr. Bob auf einen Roadtrip durch Australien gehen. An der Stelle von Daniel Hartwich wird künftig Jan Köppen gemeinsam mit Sonja Zietlow durch "IbeS" führen.



Hinweis: Wir haben diesen Artikel nach erfolgter RTL-Bestätigung der Namen an einigen Stellen angepasst.