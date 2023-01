am 02.01.2023 - 09:59 Uhr

Ab dem 17. Februar 2023 wird bei RTL am Freitagabend wieder getanzt. Dann erfahren die diesjährigen teilnehmenden Promis, mit wem sie letztlich über das Parkett wirbeln werden. In den folgenden Wochen dann werden sie voraussichtlich wieder ein Millionen-Publikum bei RTL zum Einschalten bewegen. Zum Start ins neue Jahr hat der Sender nun schon einmal verraten, wer das Tanzbein schwingen wird. Mit dabei sind etwa zwei Schauspielerinnen: Sharon Battiste, die im vergangenen Jahr als "Bachelorette" für Aufsehen sorgte und einst für "Köln 50667" vor der Kamera stand und Chryssanthi Kavazi, die seit Jahren als Laura in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen ist.

Von YouTube und anderen sozialen Medien sind in erster Linie Sally Özcan, Julia Beautx, Younes Zarou und Knossi bekannt. Letzterer könnte RTL-Publikum auch durch seine kurzlebige Late-Night-Show "TFG" ein Begriff sein. Den Sport-Part in der Promi-Riege übernehmen der ehemalige Handballer Mimi Kraus und der frühere Kunstturner Philipp Boy.



Außerdem bestätigt: Comedian Abdelkarim, Sternekoch Ali Güngörmüs, Autor Timon Krause sowie Model Alex Mariah Peter. Insgesamt plant RTL die neue "Let's Dance"-Staffel mit 14 Teilnehmenden, zwei also bleiben vorerst noch geheim.

"Let's Dance" war zuletzt einer der größten RTL-Show-Erfolge. Die 2022 gezeigte Staffel sicherte sich nahezu 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Finale kratzte an der Marke von 25 Prozent. Nicht ganz mit diesen hohen Werten mithalten konnte eine kürzlich gezeigte Weihnachtsshow des Formats. Sie erreichte wenige Tage vor dem Fest rund zwölf Prozent bei den klassisch Umworbenen. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führen durch die Sendung, die von Seapoint hergestellt wird.